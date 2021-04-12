Арестович назвал единственное условие для военного сценария Украины по Донбассу

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Вместе с тем подчеркнул, что это будет представлять угрозу для сотен или тысяч мирных жителей. Таким мнением он поделился в эфире "Радио Свобода".

"То есть убивать собственных граждан? Мы – не Россия. Не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы – это когда нам навяжут", – заявил Арестович.

По его словам, если Россия перейдет к открытым боевым действиям, то и Украина должна "туда отвечать".

"Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ", – отметил он.

Спикер ТКГ добавил, что сценарий, по которому сейчас идет Украина, согласованный с ее партнерами. И это – политико-дипломатический путь при всей его сложности и "даже частично, как кажется, призрачности". А также "прокачка" сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, если Украине навяжут открытые боевые действия.

"Если мы сейчас пойдем в наступление, то сразу сталкиваемся с российскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным", – подытожил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на фейки росСМИ, подчеркнув, что ВСУ не планируют наступления на неподконтрольные территории Донбасса, ведь Киев намерен достичь мира только путем переговоров.