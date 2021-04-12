Арестович назвав єдину умову для військового сценарію України щодо Донбасу

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що конфлікт на Донбасі може бути вирішено військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні нав'яжуть такий сценарій.

Водночас підкреслив, що це нестиме загрозу для сотень або тисяч мирних жителів. Такою думкою він поділився в ефірі "Радіо Свобода".

"Тобто вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Не будемо повторювати Грозний тут двічі, як вони повторювали з тисячами жертв мирних жителів. Ми не можемо собі цього дозволити. Єдиний варіант для військового вирішення проблеми – це коли нам нав'яжуть", – заявив Арестович.

За його словами, якщо Росія перейде до відкритих бойових дій, то і Україна повинна "туди відповідати".

"Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ у відповідь", – зазначив він.

Спікер ТКГ додав, що сценарій, за яким зараз йде Україна, узгоджений із її партнерами. І це – політико-дипломатичний шлях за всієї його складності й "навіть частково, як здається, примарності". А також "прокачування" сектора нацбезпеки і оборони, щоб бути готовими, якщо Україні нав'яжуть відкриті бойові дії.

"Якщо ми зараз підемо в наступ, то одразу зіштовхнемося з російськими військами. Це починаються важкі, криваві бої, коли снаряди з обох сторін полетять на голови мирних жителів. Це не те рішення, яке на нинішньому етапі є продуктивним", – підсумував Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відповіла на фейки росЗМІ, підкресливши, що ЗСУ не планують наступу на непідконтрольні території Донбасу, адже Київ має намір досягти миру тільки шляхом переговорів.