У Зеленского исключили наступление ВСУ на Донбасс

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Украине не планирует наступление на неподконтрольные территории Донбасса.

По ее словам в эфире телеканала "Дом", Киев намерен достичь мира только путем переговоров. Мендель отметила, что это стойкое убеждение команды президента.

Она добавила, что именно поэтому Украина добивается переговоров Нормандского формата и двигается к миру всеми возможными дипломатическими способами.

"Но другое дело – это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки, 11 апреля, российско-оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе. Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".