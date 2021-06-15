Арестович назвал два варианта решения конфликта на Донбассе

У Украины есть два варианта решения войны на Донбассе. Это открытое противостояние с Россией и дипломатический путь.

Такое заявление в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в понедельник, 14 июня, сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он убежден, что третьего варианта нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", – подчеркнул Арестович.

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По его словам, приемлемыми в формировании политики по этому вопросу являются Минские соглашения и "нормандский формат".

Спикер напомнил, что Россия не признает себя участников конфликта и в то же время она является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.

"Вопросы о миротворцах, замороженном конфликте требуют класса игры, политической интриги, которые должны формироваться несколько лет, чтобы когда-то потом можно было сдвинуть Минские соглашения и внедрить что-то новое. Не думаю, что Украина сейчас может обеспечить такой класс игры", – пояснил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что минский формат переговоров "несостоятелен", однако какое-то время такое положение дел придется потерпеть.