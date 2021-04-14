Арахамия заявил, что вероятность вооруженного конфликта между РФ и Украиной близка к нулю

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что вероятность нового вооруженного конфликта с Россией близка к нулю.

Об этом он заявил 14 апреля в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". Политик считает, что российский президент Владимир Путин устроил у границ Украины демонстрацию силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Сил спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире, – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины", – сказал Арахамия.

По словам "слуги народа", Путин, "показывая, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и других регионах, выводит на диалог президента США для разговора о геополитике".

"Сосредоточено чуть больше 100 тысяч живой силы. Они периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Конечно, рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какие-то соглашения, но, тем не менее, задача армии – защищать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Таран озвучил четыре цели, которые может преследовать Кремль, наращивая свои войска.

По его словам, Россия направила в Крым 42 тысячи военных и еще 110 тысяч – к северо-восточной границе.