Арахамія заявив, що ймовірність збройного конфлікту між РФ і Україною близька до нуля

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що ймовірність нового збройного конфлікту з Росією близька до нуля.

Про це він заявив 14 квітня в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24". Політик вважає, що російський президент Володимир Путін влаштував біля кордонів України демонстрацію сили (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні вранці було закрите засідання парламентського комітету національної безпеки і оборони. Ми заслуховували главу військової розвідки, командувача Сил спецоперацій тощо. З того, що можна сказати в ефірі, – дійсно відбувається демонстрація сили, вона відбувається передусім не для України", – сказав Арахамія.

За словами "слуги народу", Путін, "показуючи, що він серйозний гравець як у Східній Європі, так і в Сирії та інших регіонах, виводить на діалог президента США для розмови про геополітику".

"Зосереджено трохи більше ніж 100 тисяч живої сили. Вони періодично переїжджають, показуючи авіацію, артилерію, бронетехніку. На щастя, особливо сильних провокацій на фронті немає, є регулярні порушення режиму припинення вогню. Ми сприймаємо це як сигнал нашим ЗСУ бути в повній бойовій готовності. Звичайно, розраховуємо на позитивний сценарій, що будуть досягнуті якісь угоди, але, тим не менш, завдання армії – захищати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Таран озвучив чотири цілі, які може переслідувати Кремль, нарощуючи свої війська.

За його словами, Росія скерувала до Криму 42 тисячі військових і ще 110 тисяч – до північно-східного кордону.