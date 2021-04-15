Арахамия заявил, что широкое освещение агрессии РФ плохо влияет на Украину

В странах Европы на телеканалах информацию о ситуации в Украине подают так, будто в нашей стране продолжается активная фаза войны. Это негативно влияет на отношения с инвесторами.

Об этом заявил Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", в среду, 14 апреля, в эфире канала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я делал эксперимент: подключился к основным каналов, таких как BBC, France 24, немецких каналов и смотрел новости. И во всех новостях практически всех стран Европы первые ленты это: российская агрессия в отношении Украины, самолеты, танки, артиллерия", – рассказал Арахамия .

По словам политика, с одной стороны это выглядит так, как нас поддерживает весь мир. Но в то же время это негативно влияет на инвесторов, которые опасаются вкладывать деньги в государство, где идет война, хотя украинские власти до этого пытались показать, что ситуация стабилизировалась.

"Они думают: тогда я лучше пойду инвестировать в другие страны. Это очень плохо для нас как для страны, эта информационная составляющая", – отметил "слуга".

Напомним, Давид Арахамия ранее сказал, что он убежден, что вероятность нового вооруженного конфликта с Россией близка к нулю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 15 апреля, на заседании СНБО в тайном режиме обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе.