Арахамия подтвердил возможность большой коалиции в Раде: кто может войти

Глава фракции"Слуга народа" Давид Арахамия заявил о вероятности создания в парламенте "большой коалиции" между "слугами" и представителями еще четырех фракций и групп.

По его словам, в теории это может случиться. Об этом он сказал в комментариях журналистам под зданием ВРУ 16 марта, передает "Страна".

"Мы можем взять "Голос", "Доверие", "За будущее", "Батьківщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует. В теории. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях", – высказался Арахамия.

Он убежден, что когда представители разных парламентских фракций начнут общаться по этому поводу и "рисовать какой-то коалиционный договор", то между ними возникнет непонимание с точки зрения идеологии.

"Простой пример: рынок земли для нас – программное обещание, которые мы выполнили, для Юлии Тимошенко – священная война. Как мы можем этот простой вопрос решить в коалиции? Я не понимаю", – отметил "слуга".

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