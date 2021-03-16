Арахамия подтвердил возможность большой коалиции в Раде: кто может войти
Глава фракции"Слуга народа" Давид Арахамия заявил о вероятности создания в парламенте "большой коалиции" между "слугами" и представителями еще четырех фракций и групп.
По его словам, в теории это может случиться. Об этом он сказал в комментариях журналистам под зданием ВРУ 16 марта, передает "Страна".
"Мы можем взять "Голос", "Доверие", "За будущее", "Батьківщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует. В теории. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях", – высказался Арахамия.
Он убежден, что когда представители разных парламентских фракций начнут общаться по этому поводу и "рисовать какой-то коалиционный договор", то между ними возникнет непонимание с точки зрения идеологии.
"Простой пример: рынок земли для нас – программное обещание, которые мы выполнили, для Юлии Тимошенко – священная война. Как мы можем этот простой вопрос решить в коалиции? Я не понимаю", – отметил "слуга".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители "Слуги народа" и Офиса президента периодически инициируют переговоры с ней о возможности объединения двух фракций в парламентскую коалицию.
О том, кто в Раде помогает партии монобольшинства "Слуга народа" принимать законы – читайте в материале.