'Слуги' периодически обсуждают с 'Голосом' объединение в коалицию, – Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители "Слуги народа" и Офиса президента периодически инициируют переговоры с ней о возможности объединения двух фракций в парламентскую коалицию.

Об этом нардеп рассказала в интервью "Интерфакс-Украина". По ее словам, независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны".

"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (к коалиции. – Ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса, или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", – отметила она.

Также подчеркнула, мол, последние шаги президента Владимира Зеленского вызывают у представителей ее политсилы "большие надежды". Рудик убеждена, что "это действительно системные, проукраинские и государственные шаги", поэтому "Голос" их и поддерживает.

"Возможно, с этого что-то получится", – выразила надежду лидер партии.

В то же время отметила, что в политсиле намерены следить за тем, какими будут следующие шаги власти.

"Это должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить", – объяснила Рудик.

На вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию с "слугами", нардеп отметила: "если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать" .

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