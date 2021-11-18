Арахамия назвал самое большое достижение власти за половину каденции Зеленского

Народный депутат и руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал главные достижения власти за два года работы. По его словам, за половину каденции Владимира Зеленского удалось построить государство в смартфоне, принять закон об олигархах, ввести рынок земли и легализовать игорный бизнес.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 18 ноября. По его словам, изначально власть критиковали за все эти инициативы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда выбирают власть, они ожидают какой-то волшебной таблетки, какого-то волшебного рецепта, который решит проблемы, которые накапливались много лет", – сказал политик.

Арахамия отметил, что большинство госуслуг сейчас доступны онлайн. Это, по мнению политика, одно из главных достижений команды президента.

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"Помню первую речь президента на iForum. Тогда он заявил, что мы строим государство в смартфоне. Потом было много шаржев и шуток. Тем не менее, спустя два года люди вспоминают о том, что у них есть бумажные паспорта и права только, когда они едут за границу. Практически, все сейчас происходит онлайн. Это одно из самых больших достижений, с которым уже даже оппозиция перестала спорить. Это действительно революционный шаг", – сказал он.

По словам Арахамии, это только начало – в течении следующего года на 95% все контакты человека с государством станут онлайн. "Электронные услуги это не просто модно, это первый шаг на пути борьбы с коррупцией", – добавил нардеп.

Вторым достижением политик назвал закон об олигархах.

"Закон достался нам с боями. Мы потеряли спикера, часть депутатов. Из этого боя мы вышли покусанными. Но мы будет идти дальше, потому что первыми в истории сказали: бизнес и политика должны быть разделены. Соединение политики, бизнеса и медиа приводит к тому, что мы имеем на сегодня: одна из самых бедных стран в Европе", – отметил Арахамия.

Рынок земли хоть и критиковали ранее, но в итоге от этого, по мнению нардепа, все только выиграли.

"Нам рассказывали, что страна будет голодать, приедут иностранцы и все выкупят. Вот пол года он работает. Несколько тысяч сделок есть. Земля в аренде подорожала. Все пайщики выиграли от этого. На 4+ это выполнено, как программное обещание", – сказал он.

Арахамия также рассказал, что от легализации игорного бизнеса в Украине, бюджет уже получил более двух миллиардов гривен.

"Автоматы, которые стояли на каждой улице, они практически исчезли. Появились несколько больших казино. Только за это лето прилетело много иностранцев, потратили тут много денег, больше 100 млн долларов только на приобретение недвижимости в Украине. Больше двух миллиардов грн уже в бюджете. Раньше они оседали в карманах тех, кто это крышевал", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арахамия пояснил, почему изначально президент Украины Владимир Зеленский отрицал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". По его словам, это связано с подписанием секретных документов.