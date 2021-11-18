Арахамия объяснил, почему Зеленский отрицал спецоперацию с 'вагнеровцами'

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему изначально президент Украины Владимир Зеленский отрицал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". По его словам, это связано с подписанием секретных документов.

Об этом Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24". Политик уточнил, что за раскрытие таких данных есть уголовная ответственность.

"Если сейчас вы меня спросите, знал ли я о какой-то операции, я скажу, что нет. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность", – пояснил он.

Глава фракции отметил, что практика вполне обычная, в том числе для западных стран. В качестве примера он привел США, мол, там официально будут отрицать ликвидацию какого-либо боевика.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября международная группа Bellingcat обнародовала свое расследование по "вагнеровцам". Согласно их данным, спецоперация готовилась Главным разведывательным управлением Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, а Зеленский был посвящен во все детали.

Отмечается, что к операции был привлечен бывший сотрудник ГРУ РФ, который был завербован за несколько лет до этого.

Также удалось собрать доказательства причастности россиян ко многим преступлениям на востоке нашей страны. При чем все удалось выстроить таким образом, что они сами раскрыли сведения.