Кулеба о вероятности использования РФ фейкового видео для агрессии: мы видели, что они ни перед чем не останавливаются

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, обнародованную западными СМИ, о том, что Россия может использовать фейковое видео как предлог для нападения на Украину. Он отметил, что нисколько не удивлен так как в попытках дискредитировать Украину РФ не останавливается ни перед чем.

Об этом глава МИД рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook Министерства иностранных дел. Он отметил, что Киев получил соответствующую информацию еще до того, как она появилась в СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Мы с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то подделать и обвинить в чем-то Украину", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что раскрытие таких планов России очень важно для того, чтобы можно было из предотвратить. По словам министра, сотрудничество Украины с американскими спецслужбами продолжится, чтобы и в дальнейшем узнавать о подобных намерениях РФ.

Напомним: накануне ряд западных СМИ сообщили, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка.

Позднее данные подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби и представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Кирби, такой ролик может представлять собой "натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать тела погибших и актеры, изображающие людей в трауре, а также кадры разрушенных объектов".

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