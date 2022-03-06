Албания переименует улицу в Тиране, где расположено посольство России, на улицу Свободной Украины

6 марта в столице Албании – Тирани – улицу, на которой находятся посольства Украины и России, переименовали в Свободную Украину. Мэр города объяснил, что так они поддерживают наше государство в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.

Глава Тираны Эрион Велиай заявил, что общественные города места мира должны напоминать о героическом сопротивлении украинского народа. "Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу улица Свободной Украины", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Албания вместе с другими странами-членами НАТО ввела ряд санкций против России. 28 февраля страна закрыла авиасообщение с РФ, таким образом осудив войну, развязанную главой Кремля Владимиром Путиным.

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