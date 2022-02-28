Кипр и Албания закрыли авиасообщение с Россией

Кипр и Албания вслед за целым рядом других европейских государств закрыли авиасообщение с РФ. Албания также присоединилась к введению индивидуальным санкций по замораживанию активов, начиная от президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других.

Это подтвердила министр иностранных дел Олта Джачка, указав, что воздушное пространство страны закрыто для РФ. Об этом сообщает Ora News.

Между тем, другие санкции, введенные албанским государством в отношении России, затрагивают 654 физических и 42 юридических лица. Экономические санкции включают ограничительные меры в области финансов, энергетики, транспорта и технологий и др.

Закрыл воздушное пространство для России и Кипр. Исключения при перелете из РФ: гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, экстренные посадки.

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Ранее стало известно, что Европейский Союз полностью закрывает воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничение в том числе коснется и частных самолетов российских бизнесменов.

Кстати, "закрыла небо" для российский авиакомпаний и Канада. Рейс Aeroflot SU124 Москва-Нью-Йорк 27 февраля не смог долететь в США. Его развернули недалеко от Канады. Теперь россиянам приходится облетать полмира, чтобы путешествовать.

"Подруга летит в эту минуту в Нью-Йорк, а прилетит обратно в Москву. Рейс Aeroflot SU124 Москва-Нью-Йорк развернули у Гренландии. UPD. Капитан корабля сказал, что не пустила Канада", – написал в Facebook Ник Головин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Ограничения приходят в действия с понедельника, 28 февраля.