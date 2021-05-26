Адвокаты направили письмо "Бигус Инфо" из-за дискредитации Порошенко – "ЕС"

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко в письме обратились к редакции программы "Наши деньги" касательно двух последних выпусков программы. Они, по словам юриста Ильи Новикова, "многими были восприняты как прямые обвинения Порошенко в криминальной деятельности".

Об этом адвокаты сообщили во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина", передает пресс-служба "ЕС". Новиков заявил, что эти информационные выпуски они не могут воспринимать "как в полной мере независимые журналистские расследования".

"Сегодня [26 мая] мы направили письменное обращение, письменный запрос в редакцию с просьбой прояснить, являются ли эти высказывания относительно Порошенко, которые они распространили с очень большим успехом – их посмотрело очень большое количество людей – являются ли они утверждениями или все-таки оценочными суждениями?" – отметил Новиков.

Он сообщил, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который, по утверждению Бигуса, был предметом сделки и был неким образом обменян на нефтепровод. Мы в любом случае направим эти материалы в редакцию, эти материалы общедоступны, они открыты. Они могли их получить в любой момент. Возможно, они их уже имеют. Но на всякий случай мы привлечем внимание редакции "Наши деньги" к этим материалам", – сказал адвокат.

"В частности, к тому, как на самом деле состояла судьба завода. Первый документ – это постановление так называемого "правительства Севастополя", где с великолепной откровенностью говорится следующее: что "в целях восстановления социальной справедливости, обеспечение безопасности" и так далее и тому подобное, "постановляет установить, что государственною собственностью города федерального значения Севастополя является движимое и недвижимое имущество, права и активы предприятий". Далее список предприятий, первым из которых идет ПАО "Севморзавод". То есть это первый документ, исходящий от российских властей в лице искусственной марионеточной власти "правительства Севастополя", которым завод был конфискован", – отмечает Новиков.

"Второй документ, который так же общедоступный и который редакция "Наши деньги" могла бы получить самостоятельно, но получит от нас, это распоряжение правительства Российской Федерации, теперь уже в собственном качестве без каких-либо оболочек, от 31 января 2018 года – "принять в федеральную собственность имеющийся в собственности города Севастополя Государственное инвентарное предприятие Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе". И третий документ – это решение Шевченковского суда города Киева от 16 мая 2016 года, которым подтверждается, что с точки зрения права Украины и законов Украины никаких изменений в статусе соответствующего завода не произошло. То есть все те акты по конфискации этого имущества, которые проводила Российская Федерация, являются ничтожными", – подчеркнул адвокат.

"Я бы хотел добавить на всякий случай, мы заметили все те "соломки", которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предупреждения. Что там где-то "злые языки говорят", или это какие-то "обоснованные предположения". Но мы надеемся, что в этих журналистов станет мужества четко уточнить – они что-то говорят или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, чтобы они это сделали", – резюмирует адвокат Головань.