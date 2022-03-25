Абрамович прибыл в Польшу для переговоров с Байденом, – польский журналист

Российских олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу. Возможная цель визита – переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом в Twitter сообщил польский журналист Якуб Стаховьяк. "Вчера [24 марта] тайно приехал в Польшу из Украины на специальном поезде Роман Абрамович", – написал он.

По словам журналистам, олигарх пересек границу, используя португальский паспорт. "Возможно будет неформальная встреча с президентом Джо Байденом. Это Путин прислал миллиардера?" – предполагает Стаховьяк.

Авторитетная газета Financial Times накануне заявила о том, что Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной. Олигарх сам выступил инициатором присоединиться к переговорному процессу и уже якобы даже успел встретиться с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 74% украинцев поддерживают прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным. При этом наши граждане выступают против подписания перемирия до тех пор, пока оккупационные войска не покинут территорию государства.

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