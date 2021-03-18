Нардепы рассказали, как будет работать Рада во время карантина в Киеве

В Киеве с 20 марта начнут действовать жесткие карантинные ограничения, но парламент продолжит работать. В нардепов есть возможность проводить заседания комитетов онлайн, но карантин может повлиять на встрече депутатов с избирателями, ведь следующую неделю отведено для работы в округах.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат Украины от "Слуги народа" Елена Мошенец отметила, что местная власть ориентируется в своих решениях на собственный подход к делу, а не на интересы общества, ведь должна была заблаговременно сообщить о введении жесткого карантина.

"Относительно влияния карантина на работу парламента, то уверена, что и Верховная Рада Украины и комитеты будут работать и принимать важные решения. Еще 30 марта 2020 были приняты изменения, согласно которым на период действия карантина пандемии COVID – 19 комитеты могут проводить свои заседания в режиме видеоконференций с возможной трансляцией на официальном сайте ВРУ. Такой режим работы показал свою эффективность и мы продолжаем с максимальной эффективностью использовать как обычный режим работы, так и онлайн работу", – добавила Мошенец.

Следующая неделя, с 22 по 26 марта, предусмотрена для работы депутатов в округах. В комменатри OBOZREVATEL заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что неуместно будет проводить приемы граждан в регионах красной зоны.

"Для того, чтобы изменить календарный план ВР нужно проголосовать в зале. А проголосовать в зале можно только когда закончится рассмотрение вопроса №2194 или созвать внеочередное заседание. На самом деле карантин в Киеве не распространяется на органы государственной власти. Я думаю, мы не обсуждали это фракцией и не думаю что обсуждали между фракциями, ВРУ должна работать. Но следующая неделя – это работа в округах. Здесь надо отменить все массовые мероприятия и быть осторожными с количеством людей", – добавила Кравчук.

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