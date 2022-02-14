"А если мы с Россией договоримся": Лукашенко дал интервью Морозу и пригрозил Украине. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился отказом Украины от экспорта белорусского калийного удобрения, попутно вспомнив закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов. Он пригрозил договориться с Россией, чтобы закрыть небо и запретить вылеты также для Украины.

Об этом самопровозглашенный лидер государства заявил во время встречи с бывшим украинским политиком и экс-председателем Социалистической партии Украины Александром Морозом. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "БелТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Он эмоционально, даже срываясь на крик, пожаловался, что Украина пытается "душить" калийную компанию Беларуси, обратившись за соответствующими поставками в США.

"В то же время, когда они ко мне обращаются – кризисная была ситуация несколько недель назад – я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергию", – заявил Лукашенко.

Он возмутился, что Украина "впереди всей планеты" закрыла небо для беларусских самолетов, оскорбив при этом власти Литвы.

"Ну ладно, там литовцы, у них давно мозгов нет, у властей Литвы. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?" – восклицал Лукашенко.

"Ну облетим мы. А если мы с Россией договоримся? И Россия закроет вылет самолетов с Украины – у украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь? Что будут делать?" – заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что на протяжении всего разговора Мороз понимающе кивал и поддакивал, в частности на утверждение Лукашенко, что белорусские удобрения самые лучшие, а под конец даже попытался оправдаться, что все на что пожаловался нелегитимный президент – это политика не Украины.

Кроме того, в разговоре с Морозом самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь не имеет отношения к обострению конфликта между Россией и Украиной, а также не собирается участвовать в его усилении. Он назвал украинцев и белорусов"родными людьми, соседями, это дано от бога".

Напомним: ранее Лукашенко заявил, что со стороны Украины якобы возникла угроза из-за сосредоточения военнослужащих. По его словам, власти насторожены обстановкой на беларусско-украинской границе. Лукашенко отметил, что вблизи границе с Беларусью находятся подразделения Национальной гвардии, что, как заявил нелегитимный президент, "еще хуже, чем натовские военные".

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