Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины создавалось в системе государственных органов для решения вопросов социальной защиты и обеспечения внутренне перемещённых лиц. В редакции Постановления Кабинета министров Украины от 6 мая 2020 года №371, министерству отведена роль органа государственной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по вопросам внутренне перемещённых лиц с временно оккупированных территорий Украины, участие в формировании и реализации государственной политики относительно защиты прав и свобод граждан, которые нарушены вследствие временной оккупации части территории Украины.

Но что же мы видим, подводя итоги работы министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и его команды?!

Так, 26 марта 2021 года состоялась коллегия Минреинтеграции, на которой министерство отчиталось о своей деятельности и её результатах в 2021году. В отчёте вопросы социальной защиты внутренне перемещённых лиц практически не нашли своего отражения. Единственное достижение в этом направлении, о котором упоминается в отчёте – это вопрос выплаты компенсаций за разрушенное жильё. Указано, что в 2020 году такие выплаты были назначены 41 семье на общую сумму – 11,016 млн. грн. из 20 млн. грн. запланированных в бюджете, и о подписанном в декабре 2020 года между Правительством Республики Германия (KfW) и Кабинетом Министров Украины соглашении, которым предусматривается выделение гранта на сумму 25,5 млн. евро в рамках проекта "Жилые помещения для внутренне перемещённых лиц".

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Министерство создано и начало свою деятельность в марте 2020 года. За время деятельности А. Резникова на посту министра реинтеграции им и его командой не анализировалось состояние соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц, в том числе в вопросах социального и пенсионного обеспечения, трудоустройства и прочее. В министерстве отсутствовала даже информация, которая должна была стать отправной для разработки и принятия конкретных мер, направленных на улучшение защиты прав ВПЛ. Руководство министерства не проводило личный приём граждан – как важной формы оценки состояния соблюдения прав и контроля за деятельностью подведомственного учреждения. Ни разу руководством министерства не организовывался личный приём граждан на территории Донецкой и Луганской областей, в местах наибольшего проживания ВПЛ. Сознательно не был начат диалог с реальным сектором гражданского общества и интеграции их в министерство в качестве советников, создание реальных рабочих групп, чтобы решалить многие проблемы, касающиеся важных вопросов Донбасса. А именно: жилья для переселенцев, вопросы, связанные с дискриминацией по территориальному признаку, пенсионного обеспечения.

Из 93 проектов нормативно-правовых актов, которые разработаны министерством, только 10 можно признать касающимися социального обеспечения ВПЛ. Министерством не разрабатывались нормативные акты в сфере улучшения пенсионного, социального обеспечения, трудоустройства украинцев из Донбасса. Вина за отсутствие Стратегии интеграции внутренне перемещённых лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период 2021 года лежит исключительно на Министерстве реинтеграции по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Влиять на деятельность министерства мог бы Общественный совет. Однако такой Общественный совет при Министерстве не был создан, руководством работа относительно его создания блокировалась. Положение о таком Совете, несмотря на категорические требования законодательства, не разработано и не утверждено.

Что мы увидели с марта 2020 года, когда А. Резников пришёл на должность Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины? Государственная политика с украинской стороны направлена на дезинтеграцию!