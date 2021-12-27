$300 млн для Украины, но без санкций против "Северного потока-2": Байден подписал оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет государства на 2022 год. Документ не включает в себя санкций против газопровода РФ "Северный поток-2". В то же время он предусматривает 300 миллионов долларов помощи для Украины.

Закон также включает в себя расходы на программы Минобороны, военное строительство, разведку, зарплату военных и прочие вопросы, касающиеся американских вооруженных сил.

В целом на нужды оборонной сферы Соединенные Штаты выделили более 768 миллиардов долларов. На нужды Пентагона запланировано 740 миллиардов долларов, а остальная часть денег будет выделена на программы для поддержки оборонной политики государства за границей.

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Законопроект о политике и оборонном бюджете Сенат США принял 15 декабря. Он предусматривает поддержку Украины и сдерживание агрессии России, но не включает санкций против российского газопровода "Северного потока-2".

Согласно закону, также ограничивается военное сотрудничество США и РФ. Так, например, запрещено поддерживать любую деятельность, которая предусматривает признание украинского Крыма частью другой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сенате США призвали президента Джо Байдена теснее работать с Германией против "Северного потока-2". Сенаторы заявили, что российский лидер Путин готов нарушить международные нормы.