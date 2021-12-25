"Путин готов нарушить нормы": Сенат США призвал Байдена работать с ФРГ против "Северного потока-2"

Американские сенаторы Роб Портман (Огайо) и Джин Шахин (Нью-Гэмпшир) призвали президента США Джо Байдена теснее сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2". Они также заявили, что российский президент Владимир Путин готов нарушить международные нормы.

Сенаторы также добавили, что Байдену нужно серьезно пересмотреть вопрос о введении санкций в отношении спорного газопровода. Об этом говорится в их совместном материале для The Washington Post.

Портман и Шахин указали, что совсем недавно Россия использовала свои энергоресурсы в качестве оружия, требуя геополитических уступок от правительства Молдовы. Также "Газпром" отказывается увеличивать поставки газа в Европу во время кризиса. Как заявили сенаторы, в интересах ЕС сейчас – лишить Путина еще одного рычага влияния на Украину.

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"То, как Запад отреагирует сейчас, определит траекторию наших отношений с Россией и Путиным на следующее десятилетие. Поддержка наших союзников вместе с Украиной поможет обеспечить свободную и стабильную Европу, что отвечает интересам народов демократических стран и американских союзников во всем мире", – говорится в материале.

На своем сайте 24 декабря Роб Портман опубликовал заявление, в котором сообщил, что будет и дальше призывать администрацию Байдена ввести санкции в отношении "Северного потока-2".

"Сертификация этого трубопровода представляет серьезную угрозу для Украины, поскольку дает России возможность доставлять природный газ в Европу без транзита через Украину. Кроме того, Россия будет использовать трубопровод "Северный поток-2" для получения геополитических уступок от Европы, как она уже сделала с правительством Молдовы, и отказавшись смягчить нынешний энергетический кризис", – заявил Портман.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" может нарушить свои обязательства касательно транзита газа через Украину до 2024 года, если "Северный поток-2" будет запущен. Как объяснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, такая угроза есть, так как в контракте нет обязательства транспортировать. Это означает, что концерн из РФ может продолжить платить, но в то же время полностью отказаться от транзита.

"Такая угроза есть. Во-первых, "Газпром" не принимает чисто экономическое решение, принимает политическое решение. Во-вторых, то, что мы уже видели, что как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину в транзите, он это делает", – сказал Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" 22 декабря обратился в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные действия "Газпрома". Компания также предоставила предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в ЕС.