2694 ДНІ ТА НОЧІ АРСЕНА АВАКОВА

Чому більше 7 років керування Арсеном Аваковим МВС України – це, без сумніву, більше перемог, ніж зрад; більше успіхів, ніж розчарувань; більше прогресу, ніж занепаду; зрештою, більше України, незважаючи навіть на його "слобожанську" мову? Сформулюю це на досвіді більше ніж 6-ти річної співпраці із ним всередині системи на посаді Директора департаменту комунікацій МВС України у активний період перетворень і реформ.

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ВІЙНА

Політик і активний учасник революції гідності, цивільний, а не міліціонер і не військовий, Арсен Аваков очолив геть розвалене, дискредитоване масовим насиллям і кровопролиттям на майдані відомство, у найнижчій точці суспільної довіри, майже нульовій. З МВС втекли всі колишні керівники. У таких умовах навіть запустити коліщата робочих процесів було складним завданням. А тим паче в умовах гібридної агресії РФ. 8 квітня 2014 року під безпосереднім керівництвом Авакова силовою, але безкровною операцією НГУ було звільнено захоплену сепаратистами Харківську ОДА. Якби зволікали ще день-два, заколотники би озброїлися і міцніше закріпилися.

Якби у Донецьку чи Луганську тоді знайшовся би свій аваков, можливо, історія пішла би інакше.

Аваков – ідеолог і фундатор створення на початку російської гібридної військовоі агресії, в умовах геть розваленої армії, системи добровольчих батальйонів міліції і Нацгвардії у структурі МВС. На першому етапі війни вони відіграли цементуючу роль у блокуванні розповсюдження сепаратистської зарази, підняли бойовий дух спротиву агресору у лавах сил АТО.

Добровольці системи МВС брали участь у багатьох бойових операціях під час звільнення української землі від ворога. У Маріуполі саме добровольці Азова стали головною ударною силою і під час звільнення міста 13 червня 2014, і під час успішної наступальної операції у Широкиному у лютому 2015 року. Звісно, були в цьому процесі і гіркі поразки, як в Іловайську у серпні 2014, і кадрові помилки, як із Торнадо, але очевидно, що загалом добробати – це велика історія патріотичного піднесення і перемог.

Зміцнення бойових спроможностей усіх сил МВС: НГУ, НПУ і ДПСУ. Нині це структурно міцні, добре озброєні, сучасно оснащені, патріотично налаштовані, високобоєздатні формування для різних завдань. У майже 60-ти тисячноі гвардії є танки і артилерія, бронетехніка, авіація і сучасні снайперські комплекси.

Активно розвиваються і вже наявні, і нові сучасні підрозділи спецпризначення: Омега, Вега (НГУ), КОРД (НПУ), Дозор (ДПСУ). Бойові, оперативні і слідчі підрозділи гвардії, поліціі, прикордонників на Донеччині і Луганщині активно протидіють сепаратизму, притягають до відповідальності учасників НЗФ.

МИР

Реформа МВС, головним провайдером якої став Аваков, за європейським зразком розділила інституційно, власне, цивільне МВС із атестованою поліцією. Було створено Нацполіцію, як новий правоохоронний центральний орган виконавчої влади із достатнім ступенем самостійності. Створення і швидкий старт Патрульна поліція України було найпозитивніше сприйнято суспільством. І досі, незважаючи на проблеми (низька зарплата і як наслідок певна плинність кадрів) патрульна поліція і НПУ загалом користуються високою довірою громадян - +-30%. Між іншим, це значно вище ніж у новостворених антикорупційних органів. Випадки притягнення до відповідальності сильних світу цього на дорогах стали буденністю, а випадки корупції патрульних - поодинокі та не мають системного характеру на відміну від колишніх ДАІ і ППС.

Сучасні європейські підходи і принципи у реформах: філософія community policing тобто наближення поліцейського сервісу до потреб людей на місцях. Створення і розвиток популярних серед мешканців сільських територій "Поліцейських офіцерів громад". Скандинавська модель із створенням "поліції діалогу" і принципом "спочатку говоримо і тільки якщо не вдалося – застосовуємо силу" значно зменшила кількість правопорушень на числених масових акціях. Левова частка їх проходить мирно, випадки застосування надмірної сили із тяжкими наслідками – поодинокі. Конституційне право на мирний протест громадян забезпечувалося МВС часів майданівця Авакова непорушно.

Непримиренна боротьба із організованими формами злочинності (злодії у законі, кримінальні авторитети), особливо тяжкими злочинами проти життя, та здоров‘я громадян (найвищий рівень розкриття умисних вбивств – більше 93%) та високотехнологічною злочинністю. Закон "про ворів у законі" і застосування його норм новоствореним Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України фактично поклав край їхньому пануванню у кримінальному світі і популяризації тюремних традицій і понять. Кіберполіція активно протидіє сучасному високотехнологічному криміналітету.

Безпрецедентно динамічні та результативні міжнародні проекти. Аваков як співголова міжурядової комісії економічного співробітництва із Францією швидко і ефективно, за вигідною державі фінансово-кредитною моделлю, реалізовує: вертолітний проєкт із Airbus Helicopters, корабельний із OCEA, протипожежний із Echelles Riffaud, локомотивний із Alstom, водопостачальний у Маріуполі, Рубіжному і Києві. Повні результати цих програм, більшість з яких передбачають локалізацію виробництва в Україні на рівні 30%, – ще попереду.

Нульова толерантність до правопорушників у погонах. Жодна правоохоронна система, якщо вона працює звісно, ніколи не буде убезпечена назавжди від випадків надмірного перевищення влади і незаконного насилля. Справа Флойда у США і масові безлади по всій країні показали, що навіть у багатих демократичних західних країнах поліцейські бува порушують закон. В Україні так само подібні трагічні випадки були, є і будуть завжди. Головне тут, щоб їх не ставало більше і щоб сама правоохоронна система адекватно реагувала. І у найгучніших випадках із вбивством хлопчика Тлявова, і у випадку у зґвалтуванням жінки у Кагарлику, поліція не покривала, не захищала і не виводила з-під відповідальності підозрюваних, а нині підсудних поліцейських. Первинні слідчі дії проти своїх колег було оперативно проведено самими поліцейськими і результати передано слідству ДБР.

Щодня поліцейські оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викривають своїх нечистих на руку колег. Активно впроваджується у НПУ проєкт Custody Records - система відеонагляду 24/7 у всіх місцях, де можуть перебувати затримані особи.

Аваков постійно намагався мотувувати на чесну і хорошу службу особовий склад ввірених йому підрозділів. Щорічне зростання рівня грошового забезпечення постійне, хоч і невелике, було доповнене програмою житлового фінансового лізингу для поліцейських і рятувальників. Вони тепер мають змогу отримати житло у кредит, відсотки за яким платить держава. Це призупинило відтік кадрів у НПУ і ДСНС. Ключова роль Авакова в тріумфальному фіналі справи гвардійця Марківа, звільненого з італійської в’язниці після 1222 днів ув’язнення за несправедливим звинуваченням у причетності до вбивства фоторепортера Роккелі. Ця історія показала, що держава турбується про своїх захисників, не кидає їх напризволяще у біді і стала, за великим рахунком, найпозитивнішою історією тяжкого карантинного 2020 року.

Нові, сучасні технологічні сервіси МВС щоденно розвиваються і роблять життя українців безпечнішим і простішим. МВС Авакова стало лідером у цифровізаціі своїх сервісів у додатку Дія. Автофотовідеофіксацію порушень ПДР на дорогах нарешті успішно запущено. Це приєднало Україну до всього сучасного світу у безпеці на дорогах і вже дає перші результати - зниження смертності.

Деполітизація відомства. Забезпечення прозорості і чесності демократичних виборів. Саме МВС Авакова Україна зобов’язана чесно проведеним, визнаним усім цивілізованим світом виборчим кампаніям: дочасні президентські вибори у травні 2014, парламентські вибори у жовтні 2014, місцеві вибори у жовтні 2015, і особливо президентські і парламентські вибори квітня і липня 2019 року, місцеві вибори жовтня 2020 року. Важливо понад усе зберегти цю демократичні традицію.

Я переконаний, що тільки це все, без урахування інших здобутків, вже із запасом перекриває негативні наслідки від несистемних помилок, поодиноких кадрових прорахунків, окремих трагічних випадків, без яких неможлива робота правоохоронного відомства. Тим паче в умовах війни і майже нереформованих судів і прокуратури. Неможливо залишитися чистим, розгрібаючи Авгієві стайні. Можливо і потрібно йти вперед, не зупинятися, ставити і добиватися цілей, комунікувати здобутки, гідно приймати невдачі. Арсен Аваков - найтриваліший і найвитриваліший, найуспішніший і найпатріотичніший серед всіх міністрів внутрішніх справ України. Дякую йому за можливість приєднатися до комунікаціі процесів реформ і перетворень у команді МВС Украіни.

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