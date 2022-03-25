Взгляд в бездушный мрак рашизма

Путин – абсолютное, беспрецедентное зло. Для Украины, для всего цивилизованного человечества. И даже для многомиллионных полчищ, лишенных разума и достоинства, российских "зомбаков", беснующихся в псевдопатриотическом угаре в своем смрадном российском толчке. Это умалишенное сообщество "свидетелей путинского гения" на самом деле страдает от бесчинств своего фюрера едва ли не больше всех на свете. Просто ущербные не способны это осознать. Они, восхищенно барахтаясь в шовинистических иллюзиях о "русской исторической миссии", даже не представляют в какой эпохальной заднице реально находятся. Огромная великодержавная тюрьма народов, взахлеб питается жидкой баландой телевизионной пропаганды. Правда, обильно закусывая эту бессмысленную жижу столь желанной для россиян западной продукцией, которая обменена на энергоносители, добытые с полудармовой природной рентой. Евразийская темница, заботливо ограждающая своих послушных зеков даже от скудных информационных проблесков цивилизованного света, ни на что толком не способна ни в экономике, ни в культуре, ни в науке, ни в сфере развития демократия, ни в политике. Да и в военном деле, как выяснилось, - тоже…

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Поэтому, конечно, упоминая Путина, небезосновательно следует иметь в виду всю обобщенную путинскую Россию: ничтожная персона вождя выступает олицетворением и выразителем жизненной позиции раболепствующего народа огромной страны. Которая безусловно фигурирует в анналах истории, но в основном - в качестве бесконечного источника зла и лицемерия, противодействующего любым проявлениям социального прогресса. Антитезисом этому утверждению совсем не является апелляция к тому, как изначально поддержавший Гитлера сталинский тоталитаризм, ценой десятков миллионов жизней советских людей, затем "сломал хребет" своему бывшему нацистскому союзнику. Фактор победы во второй мировой для Союза был вопросом выживания, а не принципиальной идеологической позиции (как раз в ментальной и методологической плоскости СССР и Германия тогда были практически идентичны). А вот на своеобразной эволюционной карте человеческого прогресса лишенная здравого рассудка и неповоротливая туша "недоимперии" практически незаметна. Кстати, давайте оставим уже в покое эту ныне довольно ущербную российскую космонавтику. Она давно и безуспешно прозябает на вялой инерции советской исторической преемственности и символизируется истерзанным сталинизмом выдающимся украинским конструктором Сергеем Королевым.

В этой связи вспоминаются пророчески мудрые слова лидера Чеченской республики Ичкерия генерала Джохара Дудаева, сказанные им еще в середине 90-х годов прошлого века. Об ущербности и бесперспективности российской национальной политики, реальной бездуховности менталитета, а также рабской натуре россиян, … и о том, что война между Россией и Украиной в будущем неизбежна…

Путин, как и его преимущественно послушная 145-миллионная паства, конечно, сумасшедший. Можно даже не совершать аргументационные отсылки к клиническим исследованиям и мнению специалистов. Это очевидно по факту маниакально неадекватного поведения, которое просто глупо объяснять лишь неосведомленностью и "неправильной" оценкой обстоятельств (впрочем, в современном информационном обществе подобное также должно было бы распознаваться как проявление слабоумия). Изуверская кровожадность – более чем достаточный симптом для обоснования неизлечимого диагноза.

Вместе с тем, вероломная завоевательная война против Украины очевидно обуславливается устремлением агрессора к достижению целого ряда целей. Такие ориентиры, с учетом имперской идеологии Мордора, могут расцениваться как крайне циничный, но вполне осознанно-рациональный выбор рашистской стратегии. На мой взгляд, эти цели не сложно обнаружить в следующих плоскостях: удовлетворение субъективных потребностей ущербной личности диктатора; реализация идеологических позывов извращенного национального мировоззрения россиян; ложный импульс к развитию внутренней жизни российского общества; эфемерный рост международного статуса России.

Предлагаю, вооружившись "байрактаром" здравого смысла и уничижительной иронии, проследовать по следам предопределенного российского бегства по украинской земле к самоуничтожению. А также зафиксировать знаковые "мгновения" этого смертельного спринта, надеясь на его скорый финиш текущей весной. Ведь путинские устремления в Украине просто не могут быть реализованы, а каждая недостигнутая завоевательная цель варваров равносильна семимильному шагу рашизма к своему краху.

Начнем с того, что главные факторы безусловного триумфа Украины в противостоянии с Россией на полях сражений, а также на дипломатическом и информационном фронтах – отвага, сплочение, свободолюбие, демократия – это внутренний потенциал народа Украины. Который никак не подвластен и совершенно не понятен орде "старших" братьев. Это - исконная энергия, которая ведет Украину к расцвету, а взбесившуюся путинскую Россию обрекает на жалкую кончину.

Личность диктатора

С Вашего позволения не буду повторять мнение о психической несостоятельности Путина, ибо свои аргументы на сей счет я привел в предыдущей статье своего блога. Будет любопытно – загляните, пожалуйста. Но, что важно отметить, что любые параноидальные психические отклонения предполагают безудержной тяготение больного к удовлетворению своих патологических прихотей. Разрастающаяся мания величия, процесс формирования и сочетания субъективных особенностей иллюзорного восприятия мира (бредовых трансформаций в сознании) и объективных обстоятельств (фактических стимулов для галлюцинаций), должны способствовать тому, чтобы неадекват смог комфортно встроить свой "перевернутый мир" в практику жизнедеятельности. Ощущение мнимой гармонии может притупить депрессивное обострение вплоть до следующей стадии возникновения маниакальных притязаний психа на встраивание действительности в свои воздушные замки.

Может ли Путин удовлетворить свои нездоровые позывы смертоносной акцией в Украине? Уже не смог! Цветами не встретили. За намеченных три дня агрессии Украина не сдалась. Прошел уже месяц войны, а украинцы жаждут только победы! Правительство не исчезло. Вооруженные силы Украины оказались доблестными и высоко боеспособными. Население сплотилось и аккумулировало невиданный заряд патриотизма и стойкости. Россия в жесткой международной изоляции, невиданными масштабами во всем мире нарастает ненависть к кровавому насилию, которое теперь прямо ассоциируется с Россией и россиянами. Притягательного импорта в "обители зла" больше нет, а даже самой примитивной еды становится всё меньше… Дискомфорт, однако!

Катарсис в сознании кремлевского шизофреника не наступил. Напряжение нарастает. И дай Бог такой кризис разрешится окончательным успокоением опасного деспота: суицидально или с посильной внешней помощью "добрых людей" - не так важно.

Помимо паталогических факторов, интеллект диктатора воспроизводит невиданное количество неутолимого тщеславия, которое он стремится реализовать и "монетизировать" в имиджевые приобретения – победы во внутренней политике и на международном уровне. Раздутое честолюбие Путина абсолютно, безгранично. И выше перечисленные факторы военно-политических неудач безжалостно оскорбили его самолюбие. Неизбежная в будущем общая победа Украины не оставит камня на камне от надуманного величия современного фюрера.

Ментальность российского народа

Российский народ, в своей основной массе бездумно вторит мантрам своего вождя. Этакий коллективный идиот с преступными наклонностями, надменно размахивающий трехцветными тряпочками по любому поводу – по случаю лукавых праздников и побед или своих сомнительных достоинств. Подстать пахану. Впрочем, об этом вновь не буду излишне распространяться. Всё, что хотел сказать – также изложил в предыдущей статье блога.

Отмечу лишь, что российскому менталитету свойственен некий извечный комплекс неполноценности перед развитыми западными демократиями. При этом великодержавная идеология транслирует народу безосновательные постулаты, что Россия даже не ровня передовым странам мира, а превосходящая их сила, носитель высшей справедливости и единственная надежда мира на истинный духовный прогресс. Огромная страна, обилие природных ресурсов, а вот с производством реальных материальных и культурных благ как-то совсем не получается. Уровень жизни россиян значительно ниже, чем в любой стране ЕС. Экспортировать, кроме природных ископаемых, нечего. Для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос импортируется практически всё. От еды, одежды и до запчастей к российским неказистым машинам, самолетам, ракетам и даже танкам. Модные тренды, современные интеллектуальные модели и наиболее популярные произведения искусства – зарубежного происхождения. А неутоленных национальных амбиций – больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых. Как уж тут не комплексовать! То ли мозгов не хватает, то ли руки кривые, но практика свидетельствует: как производители хотя бы чего-то адекватного россияне состояться не могут.

Таким образом хозяйственные, потребительские и культурные реалии повседневности порождают у россиян массовый психоз, базирующийся на всё том же латентном комплексе неполноценности. Уныние и злоба неизбежно провоцируют импульсивную реакцию ура-патриотов на очевидные свидетельства превосходства западных демократий над российской клептократией.

Как российские путиноиды компенсируют такие зияющие душевные раны унижения? Очевидно: они по-жлобски пытаются самоутвердиться за счет унижения тех, кого считают заведомо слабее себя. Так, посредством угроз и принуждения жертв к подчинению, "русский мир" пыжится наполнить себя желанным псевдовеличием.

С Украиной россияне очень просчитались – сатисфакции не получилось. Даже на захваченных территориях имеет место лишь фактическая оккупация, но нет реального контроля – украинцы не порабощены и не подавлены, там продолжает жить и крепнуть Украина. С врагом борются с оружием и голыми руками. По меньшей мере, вестников "рашизма" мирные люди просто обходят стороной как бешеных собак, которые рано или поздно все равно сдохнут от своего неизлечимого недуга.

Исторический контекст национальной психологии российского общества упирается в безосновательно самодовольное представление о русских, как о судьбоносном народе – этаком источнике славянской цивилизации, истории и православия. Жители евразийской деспотии почему-то искренне убеждены, что "Киевская Русь", как факт далекого прошлого, имеет историко-политическую принадлежность не к украинскому Киеву (и, как следствие, к украинскому народу и государству), а к России, которую наши соседи почему-то считают тождественной понятию "Русь"? Суть вопроса сводится к исключительным претензиям России на истоки, предков, древность своего существования, возможность приписывания себе некоего исторического наследия.

Однако какие бы псевдоисторические откровения не наковыривал в носу и не начесывал на лысой башке сумасшедший "летописец" Путин, истинная этимология понятия "Русь" никогда не изменится. К тому же, вторжение в Украину и даже желанный многими россиянам захват Киева не насытили бы преступную сущность рашизма ни древней историей, ни мнимым этническим превосходством перед украинцами и иными народами. А победоносная стойкость украинского Киева лишает путинскую пропаганду даже эфемерных оснований для раздувания имперской истерии на тенденциозных исторических интерпретациях.

Русь – это этноним, произошедший от одноименного скандинавского племени, который с течением времени преемственно трансформировался в наименование многонационального государства. Давайте обратимся к действительно авторитетным источникам, которые великому Пу по ряду причин весьма сложно подкорректировать. По свидетельствам древних восточных летописцев Ибн Русте, Гардизи, аль-Масуди, Ибрагим ибн Якуб и др., русы назывались не только совершенно отличным от славян этносом, но и высшей кастой на Руси, а также угнетателями славян. Эти факты находят подтверждение и в ст. 1 "Русской правды", где "русин" и "словенин" указаны представителями диаметрально противоположных по статусу социальных слоев Киевской Руси, и в "Повести временных лет", где "русь" отмечен, как один из народов среди варягов, "которые жили за морем" (кстати, на финском языке, например, шведы до сих пор называются "роутси", а в исландском языке они же именуются Róþsmenn), а также в Новгородской первой летописи, которая описывает призвание варягов на славянские земли. Именно к русам в "Сказании о призвании варягов" (862 г.) отправились "чудь, словене и кривичи" для приглашения Рюрика на славянские территории Восточной Европы в качестве князя. В тексте "Лаврентьевской" летописи 1377 года, её автор - монах Лаврентий отождествил русов с полянами, а также перечислил основные народы, населявшие Русь: "русь, чудь и словене".

Переселившись на условно "славянские" территории, варяги сформировали высшую политическую касту и со временем ассимилировалось в среде многоплеменного населения Древней Руси, состоявшего из: славянских этносов (словене и кривичи), а также финских племен (чудь, меря, весь, мурома, мещера), покоренных племен полян, древлян, северян, радимичей, хорватов, тиверцев, уличей, ну и варягов - русы. Рюрик создал первое централизованное государство на территории славянских племен, он и его потомки достаточно эффективно его расширяли, сделали могущественным. Поэтому понятие "Русь", происходящее от названия соплеменников Рюрика, стало доминирующим, именующим всё государство, наиболее употребительным в летописях и в итоге вернулось к исходному значению этнонима. Но теперь стало охватывать своим содержанием не только варягов, но и всё население Руси ("русины", "рутены", "россияне"), среди которого славяне составляли лишь определенную часть (и никто не сможет объективно указать, какую именно).

Я не буду особо вдаваться в глубокий анализ этимологии слов "Украина" (топоним), "украинцы" (этноним), поскольку настаиваю, что формальные исторические причины возникновения таких наименований не имеют хоть какую-либо принципиальную значимость для современности, кроме данности факта, как такового. Убежден, что совершенно неважно, являются истоками происхождения этих понятий дефиниция "окраина" - "пограничная территория" или "край, країна" - "родная земля". В конечном итоге, едва ли не все современные этнонимы, так или иначе имеют территориальное происхождение (у предков современных народов чаще всего хватало фантазии формировать этнонимы только производными либо от названия мест обитания, либо от рода или характера деятельности соответствующих племен). Например, то же название скандинавского племени "русь", исторически "перешедшее" и Руси, и России, и русским, по мнению одних исследователей произошло от финского слова "руотси/роотси", означающего "Швецию", а на взгляд других ученых его этимология производна от прибалтийско-финского "ruotsi", "rōtsi" — "люди с побережья Roþrin". Как видим, условный "русский" этноним тоже имеет территориально-географическое, а совсем ни какое-то мифическое кровное происхождение.

Поэтому все попытки идеологов "русского великодержавия" оскорбить, принизить украинцев возможными "приграничными" истоками их этнического названия является просто невежественной глупостью, подкрепленной извращенной политической логикой.

Русские – лишь один из сформированных на активном кровосмешении (с известными и весьма обильными татаро-монгольскими примесями), территориально обособившихся народов Киевской Руси. Который, вероятнее всего, в наименьшей степени, чем все остальные такие этносы, отличался яркой самобытностью. И поэтому не приобрел самостоятельного характеризующего этнонима, а примитивно позаимствовал обобщенное скандинавское наименование многоплеменного государства. Всё! Никакой сакральности и исконного величия!

А полноправными наследниками Киевской Руси являются именно украинцы, поскольку в значительной мере сохранили изначальную культуру предков и по праву проживают на территориях, пропитанных древней историей. Повлиять на этот факт не в состоянии ни Путин, ни его двуличная пропаганда. Украинский Киев выстоит, и его многовековая гордость станет еще более величественной, имя – одним из самых громких в мире, а выдающееся достоинство пополнится очередной победой над фашизмом. На этот раз – российским.

Идеология славянизма. Других сколько-нибудь правдоподобных консолидирующих постулатов в распоряжении российских идеологов просто нет. Вокруг какого же еще мировоззренческого тезиса можно объединить не только традиционных "братьев" славян, но и сам собирательный "великий" русский народ, а также все иные приниженные нации, томящиеся в "федеративной тюрьме" под его властной дланью. Вокруг процветания, прогресса, справедливости или может быть – демократии? Это - просто смешно, если бы не было так печально: Россия и прогресс – это антагонисты. А какой славянизм возможен без Украины и Киева? Ответ - очевиден. Однако и сама доктрина надуманной славянской доминанты, и возможность насильно втянуть украинцев в эту ущербную фантасмагорию – это абсолютная утопия. Чем это славяне, в принципе, более величественны и перспективны, чем другие народы? Унифицированный славянский шовинизм также уродлив, как и любой другой. К тому же, практически всем славянским народам необходимо пройти еще долгий путь к истинному процветанию, который уже достаточно давно осилили многие иные нации.

Славяне – это такой же собирательный этнос (этноязыковая общность), как, например, германцы (немцы, норвежцы, шведы, датчане, англичане, голландцы, бельгийцы, швейцарцы, австрийцы и т.д.). К тому же, помимо белорусов, русских, украинцев, русинов (восточные славяне), славянами, в частности, являются поляки, силезцы, словинцы, чехи, словаки (западные славяне), болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы (южные славяне). Эстонцы являются родственным народом для карелов и финнов, а литовцы и латыши – две этнические ветви древних балтов. Персы, таджики, пуштуны и курды имеют иранское происхождение. А латины - древний народ италийской группы (италики) сформировали латинский язык, от которого происходят романские языки, включающие итальянский, французский, провансальский, ретороманский, испанский, каталонский, португальский, румынский, молдавский языки и др. Потомками древних кельтов являются шотландцы, ирландцы, бретонцы, валлийцы, а фракийского племени гето-даков — румыны и молдаване. Население современной Великобритании преимущественно состоит из потомков кельтского племени бриттов и древнегерманских племен англов и саксов. Народ Китая объединяет представителей 56 национальностей (92 % - ханьцы). А по поводу этнического происхождения и возможной генетической родственности китайцев, японцев, корейцев и вьетнамцев ведется множество неоднозначных споров (есть масса аргументов, что эти народы тоже вполне себе родственны) … Это – просто факты, которые в современном мире цивилизованных ценностей имеют лишь этнокультурную и историческую природу, но ни в коем случае – не наделены фундаментальным политическим смыслом.

Поражение России в войне с Украиной, окончательно развенчает сумасбродную идею славянского шовинизма. Кроме того, наконец сгинет, смоется кровью и ненавистью, этот одиозный бредовый тезис об "одном народе". Ведь родственность этнических истоков и близость исторической судьбы абсолютно никак не свидетельствует об идентичности наций. Кто не верит - древние семитские народы арабов и евреев (да, этнические корни у них вполне себе родственные!) вам в помощь – история неистовой вражды многое может пояснить.

Доминирующая русская культура. Собственно говоря, всё то, что принято отождествлять с русской культурой прежде всего ассоциируется с русским языком как системой знаковых коммуникаций. Все иное, что формально можно распознавать как эволюционные достижения русскоязычного общества в областях искусства, науки, ментальности и социального развития, невозможно идентифицировать как русскую культуру. Ибо такие достижения имеют собирательный характер и объединяют факторы эволюционного развития всех народов, вольно или принудительно входивших в состав Российской империи, СССР или Российской Федерации. А коммуникативное сопровождение эволюции наций, волею их исторических судеб, может осуществляться самыми разными языками межнационального общения. Факты в форме смыслов растворяются в массиве языковой среды, но от этого не становятся принадлежностью языка, а остаются достоинством породившего их этноса.

При этом следует отметить, что именно русский язык, как культурный феномен, учитывая замысловатые перипетии его развития, наиболее далек от исторических корней славянской цивилизации. О чем, в частности, может свидетельствовать приведенная ниже сравнительная лингвистическая справка.

Ну, а крах рашизма, держащегося за исторически сложившийся, "доминантный" межнациональный статус русского языка, как Паниковский за гуся, окончательно уничтожит безосновательное возвеличивание этой языковой системы. И откроет возможность свободного, деидеологизированного, суверенного развития украинского языка. Роль языка важна, но уступает значению контекста эволюции социальных отношений.

Внутренняя жизнь российского общества

Экономика. Тысячекратно разнообразные авторитетные эксперты из различных стран свидетельствовали, что в России, по сути нет экономики, - как сбалансированного комплекса эффективно взаимодействующих ресурсов, средств производства и производственных отношений. А вот что есть, так это неутолимая жажда российских политиканов и олигархов процветать прямо сейчас, беспощадно добывая и распродавая ископаемое топливо – за счет истощения перспектив будущих поколений. Поэтому лично у меня не вызывает сомнений, что одним из мотивирующих факторов российской военной интервенции против Украины, выступает экономика нашей страны: гораздо более разнообразная, диверсифицированная, рациональная и перспективная, чем тотально зависимая от углеводородов российская. Которая через 30-50 лет останется без нефти и газа. Если украинскую хозяйственную систему освободить от коррупционного гнета, поместить в истинно демократическую социальную среду, сопроводить грамотными реформами и оптимально встроить в международную хозяйственную кооперацию – она продемонстрирует огромный потенциал роста: география, территория, качество трудовых ресурсов, промышленность и плодородные земли тому запорука. Уверен, что так вскоре и будет – Украина перерождается, мучительно освобождается от патриархальных стереотипов "русского мира" и сможет стать одним из европейских экономических лидеров. Но даже сейчас мы могли бы себя прокормить в формате условной автаркии, россияне – нет (нынешний санкционный кризис – тому свидетельство). Россия привыкла паразитировать на "подсосе" природной ренты от многочисленных сырьевых месторождений. В целом, в структуре экспорта этой страны продажа газа и нефтепродуктов составляет приблизительно 70 %, а сырьевая отрасль является донором национальной экономики и обеспечивает около 50 % доходов бюджета. Все помпезные стратегически планы развития технологического экспорта и выхода внешней торговли уже к 2024 году на показатель удвоения объема российского "несырьевого" экспорта как были, так и остаются утопическими.

Так что, Россия наверняка вынашивает идею того, что в постсырьевой период её существования, общепризнанная в мире житница – Украина будет "кормить" империю с её морально и физически устаревшими производственными фондами, неконкурентоспособной продукцией.

Вероятно, путинским идеологам невдомек, что размер государства и уровень его экономического развития практически никак не связаны. В индексах процветания доминируют небольшие демократические государства с высоким уровнем развития экономической инфраструктуры, диверсификации и технологической насыщенности бизнеса, политической ответственности власти. Кроме того, маленькие страны - экономические лидеры, в сравнении с территориальными гигантами – и процветающими, и тем более – экономически малоразвитыми, как правило, имеют планомерные – восходящие, а не скачкообразные графики темпов роста и размеров номинального ВВП, и размеров ВВП по паритету покупательной способности, а также гораздо более низкие значения государственного долга.

Для того, чтобы иметь продвинутую экономику, нужно развивать именно её, а не банковские счета коррумпированных политиков и ненасытных сырьевых олигархов.

Впрочем, фиаско российской армии в Украине, в сочетании с жесткими санкциями международного сообщества, окончательно развеет имперские устремления маленького фюрера к территориально-хозяйственной гигантомании. В современных экономических процессах качество и эффективность объективно превалируют над масштабами и экстенсивностью. Так что, вместо пускания слюны на украинские черноземы, освобожденной от путинизма России (раньше – вряд ли это возможно) стоит однажды перестать лишь пересчитывать нефтегазовые доходы, но и начать трудиться.

Внутренняя политика. Уверен, что предположениям Путина о том, что захват Украины разольется живительным, благоговейным удовлетворением по полумертвому телу российского общества не суждено сбыться. Да, победа рашизма могла бы вызвать некий краткосрочный эффект великодержавной эйфории. Но неизбежность мощного украинского сопротивления, даже в условиях оккупации, очень быстро отрезвила бы и ввела бы в беспробудный, дезориентирующий транс всё российское общество, не привыкшее к свободе и проявлению этнического достоинства. Вряд ли, путиноидам следовало надеяться, что насильственное завладение Украиной способно заменить собой кардинальное демократическое реформирование, раскрепощение и либерализацию всех сфер жизни в России. Без внутренней энергии свободной воли и творчества в современной социальной системе никакое коллективное развитие невозможно. Даже в условиях угасающей метрополии, которая будет жадно высасывать все соки из захваченной колонии. Просто невозможно раскрасить холст красками, уже нанесенными на другую картину.

Пропаганда. Помойным стокам российских пропагандистских каналов сейчас очень тяжело. Соловьевы, Симоньяны, Скабеевы, Поповы, Толстые, Киселевы, Шейнины и иже с ними все больше пыхтят в бессильной злобе, скрипят примитивными мозгами и силятся своими грязными языками манипулировать ложью так, чтобы даже в условиях очевидного российского краха привычно до чиста вылизать зады своих вдохновителей. Но уже не получается. Не то, чтобы дерьма стали меньше исторгать. Наоборот. Этого у них всегда вдоволь. Просто социальная среда теперь впитывает эту гадость не так охотно. Интеллигенция и "средний класс" растеряно, но ожесточенно штурмуют границы западных стран. А "быдломассе" всё чаще приходится слушать о том, что "санкции нас лишь укрепят", "а как они на Донбассе" (даже не пытаются, сволочи, подтвердить фактами свой бред о "многотысячных мирных жертвах ВСУ и массовых разрушениях" в ЛуганДоне!), украинская армия – "вторая в Европе" и готовилась она к войне восемь лет, а любые мирные договоры Украины и России будут равносильны кончине последней…

Никакого реального или даже традиционно надуманного прогресса в своих внутренних процессах Россия не может приобрести на украинской земле. А вот найти там свою погибель она с огромной вероятностью сможет!

Международный статус России

И здесь тотальное поражение путинской агрессивной политики! Украина вызывает повсеместное восхищение, Зеленский – герой для всей планеты, а Россия и Путин – мировые изгои.

Легитимизировать ранее захваченные в Украине территории Крыма и Донбасса, а также оправдать новые оккупационные акции России не удастся. Агрессор рассчитывал, что быстрая аннексия нашей страны автоматически снимет все вопросы приемлемости таких действий – "победителей не судят". Однако этого не произошло бы даже, если бы Украина оказалась небоеспособной (ибо весь мир увидел истинную сущность российского лицемерия), а тут наша страна проявила просто выдающуюся стойкость и волю к победе! Более того, немногочисленные симпатики России из числа развитых стран, которые ранее скромно потупив взор "не замечали" наглых преступлений Москвы, изменили свои взгляды. А вероломные захваты территорий в Молдове и Грузии, которые ранее совершались при молчаливой "озабоченности" коллективного Запада, теперь получили надлежащую политическую и правовую оценку. Естественно, вероятность попыток дальнейшего расширения российской военной экспансии сейчас реально сведена к нулю – у агрессора просто нет на это ресурсов, а мир впредь готов наращивать масштабы антипутинской коалиции и её противодействия рашизму.

Отстоять великодержавную безнаказанность России уже также не доведется. Западные демократии объединились, видя мощь украинского отпора и отчасти прикрываясь им, перестали панически бояться имперского звериного оскала. Устрашающий имидж Мордора угас, отныне ему сложно ввергать в ужас пресыщенных европейцев одним только упоминанием о своей армии и ядерном потенциале. Войско оказалось посредственным, а Путин настолько благоговейно ценит свою жизнь, что однозначно не рискнет развязать атомную войну.

Опять же, доблестная победоносность украинской армии и стремительное падение российской экономики под воздействием зарубежных санкций, низвергли фантомный образ России как сверхдержавы.

Попытки расслоить международное единство цивилизованных государств с помощь угроз и разнородных подкупов национальных элит, обернулись для Путина обратным эффектом - преимущественным сплочением развитых стран перед угрозой расползания рашизма. Это исключило возможность воплотить на практике розовую мечту Путлера о наказании развращенного Запада устрашением, ограничением или удорожанием поставок энергоресурсов.

Вместе с тем, именно в этой плоскости у Путина "в активе" есть обидный для нас утешительный приз, сплавленный из сочетания трусости и корысти конкретных фигурантов международной политики. Который имеет вид избирательных сомнений отдельных иностранных лидеров и компаний в части масштабов противодействия России и оказания помощи Украине. Конечно, нам необходимы от зарубежных партнеров закрытое небо, полное эмбарго на российские энергоресурсы, абсолютное отстранение России от системы SWIFT, самолеты, системы ПВО и больше современных вооружений. Мы также хотели бы миротворческой активности могущественного НАТО… Задержки в получении столь необходимого содействия обходятся Украине кровавыми потерями и катастрофическими разрушениями. Но мир разноплановый и многоголосый – это объективная реальность. Оперативно добиться абсолютного унисона в его риторике и поступках крайне сложно. По сути, в истории мировой политики никогда не было абсолютного единогласия. Но мы очень близки к такому уровню поддержки и уже добились беспрецедентной консолидации человечества вокруг проукраинской позиции в борьбе с рашизмом.

Впрочем, эти досадные полшага назад в целом не сбивают с нарастающего темпа стремительный бег путинской России к своему неизбежному крушению!

Слава Украине! Героям Слава!