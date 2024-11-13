В США родился щенок ярко-зеленого цвета: как такое может быть. Фото

В начале ноября в штате Миссисипи на свет появились пять щенков – три мальчика и две девочки. Мама породы Питбуль имеет белый окрас, как и четверо из новорожденных. Лишь одна девочка удивила своим цветом – у нее ярко-зеленая шерсть.

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Девочку назвали Фионой, в честь героини из мультфильма "Шрек". Владелица собаки сразу проконсультировалась с ветеринарами, и ее заверили, что это не вредно, а лишь редкий цвет, пишет MailOnline.

"Меня успокоили, что это редкое состояние, но это совсем не вредит щенку. И обычно это исчезает через несколько недель, но иногда такая окраска может остаться", – сказала 57-летняя владелица Эннис Тули.

Это редкое состояние возникает, когда светлые щенки подвергаются воздействию биливердина, зеленого пигмента, содержащегося в желчи, еще в утробе матери.

Биливердин может иногда смешиваться с амниотической жидкостью и красить шерсть щенков, в результате чего они рождаются зелеными. По словам ветеринаров, обычно только один щенок в помете обычно поражается этим пигментом, потому что каждый щенок имеет свой собственный амниотический пузырь еще в утробе матери. И чаще всего это самый слабый детеныш в группе.

Зеленый пигмент также может быть вызван внутриутробным меконием. Это когда щенок совершает свой первый стул еще в утробе матери. Меконий может содержать биливердин, если детеныш проглотил желчь во время внутриутробного развития. И если они какают до того, как родятся, меконий может окрасить их амниотическую жидкость и покрасить их в зеленый цвет.

Со временем зеленый окрас обычно исчезает, а влияние этого пигмента не представляет никакого риска для здоровья щенка.

"Фион очень здоровый и чрезвычайно активный", – поделилась владелица щенков.

Эннис Тули рассказала, что она не сразу заметила зеленый окрас Фионы, поскольку она родилась первой. Но когда владелица увидела ее братьев и сестер, стало ясно, что ее шерсть отличается от остальных.

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