Во льдах Антарктиды обнаружили гигантскую речную систему, которой десятки миллионов лет. Фото

В середине позднего эоцена, 44-34 миллиона лет назад, значительная часть Антарктиды была свободна ото льда, что создало пространство для речных систем, которые давно замерзли. Отложения с моря Амундсена прошли весь путь от горного хребта, охватывающего континент, что подтвердило теорию отсутствия внутреннего моря.

Ученые определили, когда часть Антарктиды была свободна ото льда, там должны были существовать реки, но теперь выяснены размер и время существования одной из них. В общей сложности 40 миллионов лет назад мир был более жарким местом, но в этой локации температурная разница оказалась самой яркой. Результаты исследований опубликовали в Science Advances.

Большие океанические течения сносили теплую воду от экватора, пока формирование Антарктического циркумполярного течения не перекрыло им путь. Высокогорья были покрыты ледниками, а низменности зимой покрывались снегом, поэтому распространению лесов ничто не мешало.

Лесам нужен дождь, а регулярные дожди – это реки, но определить, где они протекали достаточно сложно. С момента наступления ледникового периода было достаточно времени, чтобы ландшафт изменился. Итак, можно просто посмотреть на современный рельеф земли и предположить, что вода текла к тому месту, которое сейчас является самой низкой точкой.

Пробурить весь этот лед, чтобы выяснить, каким он был прежде, – сложная задача, но профессор Корнелия Шпигель из Бременского университета и ее коллеги нашли более простой способ идентифицировать утраченные реки Антарктиды. Они пробурили отложения вокруг побережья с помощью ледокола Polarstern.

В море Амундсена команда нашла 17-24 метра отложений, состоящих из минералов, не совпадающих с минералами соседней Западной Антарктиды. Они происходят из Трансантарктических гор, которые разделяют Западную и Восточную Антарктиду. В этих отложениях не было найдено никаких окаменелостей, указывающих на экосистему той эпохи.

Эти горы пересекают континент, но это пересечение происходит под прямым углом к линии от Южного полюса к морю Амундсена. Чтобы минералы попали туда в эоцене, их должна была принести река протяженностью 1 500 километров (932 мили) или больше, если она извилистая. Такая длина могла доминироваить в Западной Антарктиде, которая тогда, как и сейчас, была гораздо меньше своей восточной части.

"Существование такой трансконтинентальной речной системы показывает, что – в отличие от сегодняшнего дня – большие части Западной Антарктиды, по-видимому, были расположены выше уровня моря как большие плоские прибрежные равнины", – рассказала Корнелия Шпигель.

Специалисты сделали вывод, ряд событий, включая отложение осадочных пород в море Амундсена, совокупность процессов возникновения магмы, формирование морского дна и поднятие Трансантарктических гор начались примерно в одно и то же время: 44-40 миллионов лет назад. После этого около 40 миллионов лет в регионе было относительно тектонически спокойно. Отложение осадочных пород могло прекратиться 34 миллиона лет назад с началом постоянного оледенения или с появлением моря поближе к горам.

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