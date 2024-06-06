Редкое явление STEVE имеет таинственного двойника: фотограф помог разыскать его

Три спутника Swarm Европейского космического агентства (ESA) обнаружили плазму высоко в верхних слоях магнитного поля Земли, которая освещает полярное небо неземным фиолетовым сиянием - близнеца атмосферного явления, известного под названием STEVE. Двойника необычного явления можно было увидеть на рассвете.

Фотограф Габриэль Арне Хофстра заметил полосу фиолетового света на снимках 2021 года, сделанных цифровой камерой кругового обзора на исследовательской станции Рамфердмоен в Норвегии. Спутники Swarm, которые изучают магнитное поле Земли и его взаимодействие с электрически заряженным солнечным ветром, подтвердили, что мужчина нашел то, что астрофизики называют похожим на STEVE. Новое исследование Университета электросвязи в Японии, Шведского института космической физики, Арктического университета Норвегии, а также фотографа Габриэля Арне Хофстра из Тромсе показало соответствующие результаты, сообщает ESA.

Команда разработала программу, которая собирает изображения полярного сияния над Арктикой с цифровой камеры для обзора всего неба на исследовательской станции. Просматривая архивы данных, Габриэль Арне Хофстра наткнулся на нечто особенное, похожее на STEVE, на изображении от 28 декабря 2021 года. Обнаружены значительные отличия по сравнению со STEVE.

Дуга длиной 1000 км появилась после полуночи, то есть на рассвете. Она располагалась к северу от зеленого полярного сияния, которое также можно было увидеть. Ни один из трех спутников Swarm не пролетел непосредственно через дугу в то же время и в том же месте. Два прибора электрического поля спутников смогли измерить условия в фиолетовой области до, во время и после события. Данные показали признаки потока ионов в фиолетовой области, который двигался на восток.

Что такое STEVE

В конце 2016 года астрономы увидели ленту бледно-фиолетового света в ночном небе над Альбертой, Канада. Специалисты поняли, что это не была обычная часть Северного сияния, поскольку такие явления обычно бывают зелеными, а иногда и красными. Их эфемерная находка настолько озадачила, что привлекла внимание исследователей, изучающих, как магнитное поле Земли взаимодействует с электрически заряженным солнечным ветром. Они дали странному свету имя, которое уместно окутано тайной и интригой: STEVE.

Полярное сияние вызвано потоком чрезвычайно горячего электрически заряженного газа (или плазмы), стремительно протекающего через верхние участки магнитного поля Земли. Оно немного отличается от других, поскольку вызвано газом, состоящим из электрически заряженных атомов, а не только из крошечных субатомных частиц. Из-за своего другого состава он попадает на другие линии магнитного поля, чем электроны, которые вызывают обычные полярные сияния. Вот почему STEVE можно видеть на более низких широтах. В отличие от обычного полярного сияния, которое может длиться несколько часов, STEVE появляется и исчезает значительно быстрее.

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