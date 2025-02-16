Ветеринар назвал пять пород собак, которые имеют самую короткую продолжительность жизни: одна из них живет всего 5 лет

Ветеринар Амир Анвари опубликовал пятерку пород собак с кратчайшей продолжительностью жизни. Одна из них живет всего 5 лет, другие – до 10.

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В список пород, живущих достаточно мало, опубликованном в своем TikTok, вошли: сенбернар, немецкий дог, ирландский волкодав, бернский зенненхунд и дого-де-бордо. Ветеринар грустно отметил, что он владелец собаки одной из этих пород.

По словам эксперта, сенбернары и немецкие доги живут от семи до десяти лет, ирландские волкодавы и бернские зенненхунды – от шести до восьми, а до-де-бордо (или коротко "бордос") – от пяти до восьми лет.

"Пять лет!! Это просто дико... У меня немецкий дог... Надеюсь, что она проживет больше семи лет", – подписал свое видео ветеринар.

Через несколько дней видео набрало почти 800 тысяч просмотров. В комментариях пользователи делятся своими историями о собаках этих пород, рассказывая как о потерях, так и о том, что есть случаи, когда их любимцы живут больше указанного ветеринаром периода.

Как пишет Irish Star, согласно британской ветеринарной благотворительной организации PDSA, сенбернары известны как "ласковые гиганты", которые могут хорошо и долго жить в большинстве семей, при условии, что у них достаточно места для этих крупных собак. Однако из-за их размера и особенностей породы, они подвержены различным проблемам со здоровьем.

Что касается немецких догов, то по словам PDSA, это большая рабочая порода, которую любят за их гигантские размеры, но нежный и милый характер. Они также восприимчивы к определенным проблемам, связанным со здоровьем, чаще всего у догов страдает желудок.

Ирландские волкодавы считают большой и сильной породой, но известны своей добротой. Обычно эти псы живут менее 10 лет и подвержены проблемам с заболеванием сердца.

Бернские зенненхунды подвержены проблемам, связанным с костями. Они могут привести к артриту, заболеваниям позвоночника и постепенному параличу задних конечностей. Тем не менее эти собаки считаются очень хорошими, хоть и огромными по размерам, и могут стать настоящими друзьями семьи.

Дого-де-бордо PDSA характеризует как большую, но спокойную собаку, которая может показаться устрашающей, но на самом деле хорошей и кроткой. Несмотря на красивый внешний вид, морщинистые морды были селекционно выведены, что приводит к потенциальным проблемам со здоровьем.

На самом деле собака любой породы живет меньше человека, и, наверное, каждому владельцу приходилось переживать смерть своего любимца. Но, если все же, вы приняли решение, что в вашем доме появится пушистое животное, стоит провести тщательное исследование и узнать все о заинтересовавшей вас породе.

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