Кинолог назвал три породы собак, которые очень плохо относятся к детям

Кинолог-бихевиорист Уилл Атертон назвал три породы собак, которые плохо относятся к детям. Эксперт подчеркнул, что никогда бы не завел их для своих детей.

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По его мнению, худшими породами собак для семей являются бельгийский малину, кавказская овчарка и аргентинский дог. В своем видео в социальной сети TikTok кинолог объясняет, почему именно этих собак лучше держать как можно дальше от детей.

Бельгийский малинуа

Несмотря на то, что бельгийский малину очень легко поддается дрессировке, по мнению Уилла эта порода не подходит для семей с детьми. Поскольку они очень активны и трудно остановить.

"Они кусают детей, они ранят детей, у них нет выключателя, и они все время хотят идти, идти, идти", – говорит он в своем видео.

Кавказская овчарка

По мнению эксперта, любая из гигантских пород может вызвать проблемы.

"Да, они могут защищать семью, но они гораздо лучше подходят для жизни на улице, на ферме. И если вы попытаетесь привести их в дом, у них может не хватить терпения или возможности держаться подальше от разочаровывающих их детей", – объясняет он. А в результате это может привести к тому, что собака начнет агрессивно относиться к ребенку.

Аргентинский дог

Уилл рассказывает, что слышал немало историй о том, что собаки породы аргентинский дог плохо обращаются с детьми.

Кроме того, аргентинский дог - одна из пяти пород собак, запрещенных в Великобритании. В этом списке также присутствуют питбультерьер, японская тоса, дог фила бразилейро и недавно добавили XL Bully.

Напоминаем, что раньше мы рассказывали про три породы собак, которых кинолог Росс Макнамара никогда бы не завел для себя. По мнению эксперта, у этих популярных собак есть свои недостатки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинолог-бихевиорист Уилл Атертон, имеющий опыт работы с большим количеством собак, назвал самую опасную породу на планете. И добавил, что ответ не такой, какого большинство ожидают. Читайте подробнее в нашем материале.

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