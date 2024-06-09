Мгновенное уничтожение: исследование показало, как тропические циклоны угрожают морским птицам. Фото

Ученые, изучающие влияние циклона Ильза на морских птиц, заявили, что до 90% птиц можно потерять "в мгновение ока". После того, как именно этот шторм пронесся по острову Бедаут в западной части Австралии в апреле 2023 года, несколько популяций сократились на 80-90%.

Согласно новому исследованию, увеличение количества тропических циклонов из-за глобального потепления может привести к резкому сокращению популяций морских птиц. Результаты наблюдений опубликовали в журнале Communications Earth & Environment.

Уровень потерь может быть неустойчивым для популяций, поскольку регулярность и интенсивность циклонов растет из-за глобального потепления, а экстремальные ветры, ливни и огромные волны нарушают их циклы размножения. Морские птицы имеют решающее значение для сохранения тропических рифов. Ученые предупреждают, что потеря птиц может повлечь за собой дальнейшее давление на экосистемы.

Дженнифер Лейверс, автор исследования, рассказала, что Бедаут – маленький остров в отдаленном районе Австралии, но именно эта локация может продемонстрировать результаты, необходимые для изучения последствий. Исследования этой территории в течение трех месяцев дают понять, что восстановление будет медленным и, скорее всего, будет прервано следующим циклоном.

"Более 20 тысяч птиц были потеряны в одно мгновение", – сказала она.

Исследователи использовали воздушные и наземные съемки для оценки смертности трех видов - бурозубки (Sula leucogaster), малого фрегата (Fregata ariel) и эндемического подвида бурозубки (Sula dactylatra bedouti). Это происходило несколько месяцев после шторма.

По меньшей мере 20 тысяч птиц погибли на острове Бедаут площадью 17 гектаров, преимущественно размножающиеся взрослые особи. Бедаутский олуш больше нигде не встречается. Пример этого острова, по мнению специалистов, имеет более широкое значение для морских птиц по всему миру.

Несмотря на то, что тропические циклоны оказывают серьезное влияние на популяции дикой природы, включая морские птицы, являются нормальным явлением. Прогнозируется, что они участятся и сильнее в условиях потепления, что нарушит способность популяций морских птиц восстанавливаться.

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