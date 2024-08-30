Станцию 'Академик Вернадский' после ледяной ловушки заполонили первые пингвины. Видео, которое поднимет вам настроение

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский", расположенную на мысе Марина острова Галиндез, заполонили пингвины. Это первые гости, появившиеся здесь после сильных морозов.

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По словам ученых, большое количество субантарктических пингвинов посетят остров, где расположена станция, уже в сентябре-октябре. А пока прибыли разведчики, которые присматриваются места для гнездования, говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Представители этого вида пингвинов с антарктической весной до осени живут на нашем острове Галиндез. Здесь строят гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. Сейчас же в Антарктике кончается зима. Так что наши биологи фиксируют постоянные мероприятия на Галиндезе групп субантарктических пингвинов, от 10 до 70 птиц. Меньшие группы встречаются непосредственно у станции, а более крупные – на мысе Пингвин-Пойнт с другой стороны острова", – написали украинские полярники в сообщении.

По словам ученых, после первого внезапного визита в конце июля небольшие группы пингвинов иногда посещали украинскую антарктическую станцию. Однако затем лед заблокировал проливы в этой акватории. "Но за последнюю неделю штормовой ветер и температура около нуля частично разрушили этот лед. И пингвины смогли снова пользоваться удобными для себя участками на острове – где относительно пологий спуск в воду", – рассказал биолог 29-й УАЭ Свитозар Давиденко.

Напоминаем, что главное предназначение станции "Академик Вернадский" – постоянное проведение научных исследований в Антарктике. В частности, украинские ученые осуществляют наблюдение за пингвинами в контексте изменения климата, ведь птицы достаточно быстро реагируют на колебания окружающей среды.

По словам исследователей, до сезона 2007-2008 годов субантарктические пингвины вообще не гнездились на острове украинской станции, а выбирали более теплые северные территории. Затем их колония в окрестностях "Вернадского" постоянно росла. И уже в сезоне 2023-2024 годов на Галиндеге их было рекордное количество – до 7 тысяч. Ученые отмечают, что такие изменения являются одним из бесспорных доказательств потепления в арктическом регионе.

Ранее OBOZ.UA писал, что возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зафиксировали рекордное количество пингвинов.

А еще OBOZ.UA показал уникальное видео с антарктическими пингвинчиками, снятое украинскими полярниками.

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