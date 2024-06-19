Северное сияние из космоса! Астронавт NASA снял потрясающее видео

Полярное сияние – потрясающее изображение естественного света – по большей части видно только на Земле. Но счастливые астронавты на борту Международной космической станции получили уникальный вид на это зрелище – с Землей на заднем плане.

Видео дня

Удивительные видеозаписи показывают яркий зеленый поток тонкого света, покрывающий тысячи километров через нашу планету. На переднем плане конусообразная капсула Boeing Starliner, которая поначалу должна была возвратиться на Землю, пишет MailOnline.

Ролик был снят Мэтью Домиником из NASA на борту МКС, вращающейся вокруг Земли на высоте 400 км над уровнем моря. "Замедленное видео полярного сияния позади Starliner, сделанное из окна Dragon с Бутчем и Суни в окне Starliner. Их фонарики освещают салон", – подписал видео Мэтью.

Доминик был на борту МКС с начала марта, когда он совершил путешествие на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Астронавты на МКС имеют собственное подключение к Интернету, то есть они могут публиковать на X, отправлять электронные письма и т.д. Публикуя фотографию северного сияния из космоса на X Доминик написал: "В последнее время мы часто смотрим на полярное сияние из окон купола. Starliner сегодня проводил некоторые тесты, поэтому мы решили проверить это из окон Dragon".

Полярное сияние создается возмущениями в магнитосфере Земли из-за потока частиц от Солнца и обычно сосредотачивается вокруг магнитных полюсов Земли, поэтому оно известно как северное или южное сияние.

Хотя из клипа непонятно, где именно была МКС в то время, известно, что МКС двигается вокруг нашей планеты по кругу. Также на видео видно, как маленькое квадратное окно Starliner ярко освещается блестящими вспышками яркого света. Это фонарики, которыми руководят астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, совершившие путешествие в МКС на борту Starliner 5 июня и прибывшие на следующий день.

Уилмор и Уильямс должны были остаться на МКС всего неделю, но текущие проблемы со Starliner приводят к тому, что они пока не могут вернуться домой и вынуждены оставаться дольше, чем планировалось. В силовой системе Starliner обнаружили пять разных утечек. В NASA говорят, что теперь Starliner вернется на Землю не раньше субботы, 22 июня – больше чем на неделю позже, чем планировалось изначально.

"Дополнительное время позволяет команде завершить планирование вылета и операции, в то время как космический корабль остается разрешен для сценариев экстренного возвращения экипажа в рамках правил полетов", – говорится в заявлении NASA и Boeing.

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