Самая опасная в мире птица оказалась под угрозой исчезновения: как она выглядит и почему ученые бьют тревогу. Фото

Южные казуары считаются самыми опасными птицами в мире, по крайней мере, с точки зрения их угрозы для человека. Эта птица – настоящее зрелище, благодаря острым, как бритва, когтям, неоново-голубой шее и высокому коричневому шлему.

Но южные казуары становятся все более редкими, поскольку эти печально известные сварливые птицы находятся под угрозой исчезновения. Как часто бывает, люди оказались для них большей угрозой, чем наоборот, пишет Ifl Science.

На своей родине в Австралии птицы понесли потери и фрагментацию своей среды обитания, приступов собак и основной причины смерти взрослых казуаров – столкновение с транспортными средствами.

Как следствие, по оценкам ученых, в дикой природе осталось всего около 4000 взрослых казуаров, численность которых продолжает уменьшаться. Сейчас правительство Австралии считает их находящимися под угрозой исчезновения видами. Эта потенциальная потеря может оказать прямое влияние на его экосистему, но его последствия особенно остро ощущаются в среде обитания тропических лесов, где живут казуары. Там они являются главными садовниками для сохранения разнообразия – они единственные виды, которые могут поглощать и перераспределять семена более 70 видов деревьев с семенами, слишком большими, чтобы другие могли его есть.

"Вы не заметите этого (семена не рассеиваются) в течение жизни, но это будет заметно через несколько сотен лет, когда у нас больше не будет этих деревьев с большими плодами", – говорит ученый Джекс Бергерсен из команды восстановления казуаров.

Чтобы убедиться, что тропические леса будущего пестрят калами казуаров, наполненными семенами, в прошлом году австралийское правительство создало обновленный национальный план восстановления этого вида, сотрудничая с коренными народами и природоохранными группами.

Рекомендации по плану сохранения птиц включают выкуп земли для создания коридоров для дикой природы, более эффективные дорожные знаки, чтобы предупреждать водителей о среде обитания казуаров, и усиление образования для владельцев собак по предотвращению нападений. Есть определенные сомнения в успешности плана. "На все это потребуются деньги. Они не могут выкупить землю, которую кто-то не хочет продать", – говорит Бергерсен.

Что же касается безопасности для людей, то к ним просто не стоит подходить близко. Если вы держитесь от них на достаточно большом расстоянии, эти нелетучие птицы, скорее всего, будут держаться немного дальше от вас. Однако следует подойти слишком близко, и вскоре вы увидите, что спровоцированный казуар – это не тот, с которым вы хотите быть поблизости.

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