Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с 'парашютом'. Фото

Ученые предупреждают жителей Нью-Йорка и соседних штатов, что гигантские пауки Джоро, известные своей желто-серой окраской, могут уже этим летом появиться на восточном побережье. Согласно данным Центра инвазивных видов и здоровья экосистем Университета Джорджии, пауки происходят из Восточной Азии и впервые их заметили в Грузии в 2014 году.

Значительная причина распространения паука Джоро – его способность летать. Он выпускает паутину, которая улавливает ветровые потоки, что позволяет пауку совершать неточный полет, управляемый ветром, пишет nbcnewyork.

Но, согласно данным последнего исследования Университета Клемсона, эти пауки не слишком ядовиты и представляют угрозу только другим насекомым. То есть этот вид относительно безвреден для людей и домашних животных. Хотя внешний вид и размеры вызывают ужас.

Длина тела пауков Джоро составляет около 2,5 см, но их ноги могут иметь длину до 10 см, то есть они могут достигать размера человеческой ладони. Самки больше и ярко окрашены, тогда как самцы коричневые и меньшие.

Согласно исследованию Университета Джорджии, пауки будут кусаться только если их загнать в угол, и даже тогда их клыки, скорее всего, не будут достаточно большими, чтобы проткнуть человеческую кожу. То есть укус этого паука сравним с укусом пчелы.

Кроме того, как утверждают исследователи, эти пауки не спешат плести свои паутины внутри домов, зато они обрабатывают внешние стороны зданий. В случае необходимости переместить паука Джоро, исследователи советуют воспользоваться метлой или палкой, чтобы поместить его в другое место.

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