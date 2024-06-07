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Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с "парашютом". Фото

Анна Боклажук
Наука
2 минуты
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Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с 'парашютом'. Фото

Ученые предупреждают жителей Нью-Йорка и соседних штатов, что гигантские пауки Джоро, известные своей желто-серой окраской, могут уже этим летом появиться на восточном побережье. Согласно данным Центра инвазивных видов и здоровья экосистем Университета Джорджии, пауки происходят из Восточной Азии и впервые их заметили в Грузии в 2014 году.

Значительная причина распространения паука Джоро – его способность летать. Он выпускает паутину, которая улавливает ветровые потоки, что позволяет пауку совершать неточный полет, управляемый ветром, пишет nbcnewyork.

Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с "парашютом". Фото

Но, согласно данным последнего исследования Университета Клемсона, эти пауки не слишком ядовиты и представляют угрозу только другим насекомым. То есть этот вид относительно безвреден для людей и домашних животных. Хотя внешний вид и размеры вызывают ужас.

Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с "парашютом". Фото

Длина тела пауков Джоро составляет около 2,5 см, но их ноги могут иметь длину до 10 см, то есть они могут достигать размера человеческой ладони. Самки больше и ярко окрашены, тогда как самцы коричневые и меньшие.

Согласно исследованию Университета Джорджии, пауки будут кусаться только если их загнать в угол, и даже тогда их клыки, скорее всего, не будут достаточно большими, чтобы проткнуть человеческую кожу. То есть укус этого паука сравним с укусом пчелы.

Жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси предупредили о нашествии гигантских пауков Джоро, прыгающих с "парашютом". Фото

Кроме того, как утверждают исследователи, эти пауки не спешат плести свои паутины внутри домов, зато они обрабатывают внешние стороны зданий. В случае необходимости переместить паука Джоро, исследователи советуют воспользоваться метлой или палкой, чтобы поместить его в другое место.

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