Работник музея в Нидерландах выбросил арт-объект из бутылок от пива, потому что подумал, что это мусор. Фото

Арт-объект от французского художника Александра Лавета "Все хорошие времена, которые мы провели вместе", на первый взгляд выглядит как две помятые банки из-под пива. Именно так и подумал механик из музея LAM в Лиссе (Нидерланды) и выбросил композицию в мусорник.

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Однако если присмотреться поближе, то видно, что они действительно тщательно расписаны вручную акриловыми красками и на создание этого артобъекта у художника ушло много времени. Но его художественная ценность была потеряна из-за случайного попадания в мусорку, пишет The Gardian.

"Эти картины являются данью памяти улицам Брюсселя, мастерским художников, квартирам друзей, вечеринкам, открытием выставок в галереях и просторах, управляемых художниками, а также этому обычному и знакомому объекту, объединяющему людей и друзей", – так подписана арт-работа на сайте художника.

По словам представителя музея Фрукье Баддинг, то, что арт-объект находился в лифте, было сделано специально, потому что они постоянно придумывают что-то оригинальное с целью удивить посетителей.

"Наше искусство побуждает посетителей увидеть повседневные предметы в новом свете", – сказала директор музея Сиетске ван Зантен.

То, что расписанные банки исчезли, заметила куратор проекта Элиза ван ден Берг, вернувшись с короткого перерыва, и достала их из мусора.

"Теперь мы разместили работу в более традиционном месте на постаменте, чтобы она могла отдохнуть после своих приключений", – сказала Фрукье Баддинг.

Также работники музея заверили, что выбросившего арт-объект механика не обвиняют, поскольку он недавно начал работать, и просто выполнял свои задачи.

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