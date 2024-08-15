В музее Гуггенгайма старые кеды восприняли как произведение искусства: видео стало вирусным

Музей Соломона Гуггенгайма в Нью-Йорке, США, временно обзавелся новым экспонатом – старыми кедами. Стали произведением искусства они случайно, но почти сразу привлекли посетителей.

Видео дня

Обувь лежала в уголке одного из залов музея, а на телефон его заснимало несколько любителей искусства. Видео опубликовал в TikTok интернет-пользователь под ником smith_tok.

На видео показали, что один из группы друзей стоял в одном кеде, а вторая часть обуви лежала под стенкой. За кадром был слышен иронический смех из-за того, что людей заинтересовал старый грязный ботинок.

Этот ролик стал вирусным и за четыре дня набрал более 14,6 млн просмотров и 2 млн лайков. Среди 8000 комментариев появились даже украинцы, что свидетельствует о том, что оно облетело рекомендации пользователей соцсети по всему миру.

Один из комментаторов написал: "PinchukArtCentre в одном видео" с подтекстом о современном искусстве и то, что к этой когорте могут приписать любого.

Среди других комментариев были следующие:

"Было бы прикольно, если бы чувак при них подошел, надел и пошел".

"Это показывает и доказывает, как легко обмануть людей".

"Этот арт выглядит таким одиноким... Кроссовок без своей пары..."

"Это доказывает, как люди не разбираются в творчестве".

"А искусство в этом и заключается, каждый может увидеть что-то из ничего, поэтому с точки зрения простолюдин это – смешно, а с точки зрения интеллигенции это – тоже искусство, некий перфоманс".

"В Pinterest найдем".

"Искусство, о чем здесь говорить? Как Balenciaga..."

В частности, кто-то поделился собственным опытом и подобными ситуациями:

"Я видел, как парень задремал на лавочке в музее современного искусства, и люди начали фотографировать его, думая, что это инсталляция".

"У меня так папа с другом сделали бумажный кораблик и поставили на выставке в музее. Видели бы вы реакции людей".

"Когда я был в музее современного искусства в Чикаго и фотографировал то, что, как я думал, было выставкой, потом мне сообщили, что помещение находится в стадии строительства, а коробки не являются современным искусством".

"В художественной школе кто-то однажды оставил хот-дог на столе, который пролежал там несколько недель, потому что уборщики не были уверены, это произведение искусства или нет".

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