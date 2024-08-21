Похожи на мобильные телефоны. В 'мумиях инопланетян' из Перу нашли удивительные металлические объекты

Уфолог и скандальный мексиканский журналист Хайме Мауссан утверждает, что эксперты обнаружили металлы и сплавы в "мумиях инопланетян" из Перу. Одним из таких веществ является редкий металл, известный как осмий, который может быть смертельным для человека.

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Согласно заявлениям, в тела загадочных трупов имплантировали устройства, похожие на мобильные телефоны. Мауссан предполагает, что ученые обнаружили элементы межзвездной связи, пишет Mirror.

"Думаю, что это устройство для связи. Я действительно не знаю, как он работает, но экспертам придется все проанализировать, чтобы понять, почему это было внутри тел. Допускаю, что это могло использоваться для здоровья, чтобы что-нибудь сообщить или как сотовый телефон", – заявил Хайме Мауссан.

Уфолог также рассказал, что найденный металл изготовлен из редкого осмия, используемого для телекоммуникаций и спутников в космосе.

"Его нелегко найти, и это очень дорого. Кроме того, это очень токсично для человека, если иметь его внутри. Это вещество может нанести большой ущерб телу или даже убить. Так что трудно понять, почему они это сделали. Если вы собираетесь создать подобную мистификацию, то помеcтите ли внутрь очень редкий металл?", – предположил скандальный журналист.

Ученые проверяют тела, которые, как утверждает Мауссан, он обнаружил в перуанской пещере Наска в 2017 году.

Напомним, что ранее некоторые эксперты заявляли, что найденные мумии "инопланетян" с удлиненными черепами имеют "30 процентов неизвестной" ДНК. Однако скептики сказали, что все это выдумка и эти мумии были изготовлены с использованием частей разных животных, чтобы просто обмануть общественность, которая верит в НЛО.

Однако Мауссан твердо подчеркивает, что уникальные телесные соединения существ предполагают "возможность того, что это было создано кем-то другим, внеземным".

Мауссан объединился с режиссерами-расследователями Сереной Ди Си и Майклом Маццоллой, чтобы задокументировать научные исследования для будущего документального фильма.

"На мой взгляд, эти тела являются новым видом, неизвестным человечеству раньше. Для меня совершенно удивительно, что это великое открытие игнорировали, отвергали и высмеивали вместо того, чтобы считать их величайшей историей в мире науки. Люди всегда охотно ссылаются на какую-нибудь теорию заговора", – сказал Майкл Маццола.

Несмотря на длительные дискуссии по поводу подлинности "инопланетян", Хайме Мауссан обещает распутать все загадки, скрывающиеся за его таинственной находкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что у "мумий инопланетян" из Перу обнаружили необычные отпечатки пальцев.

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