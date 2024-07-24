Это были не люди? У 'мумий инопланетян' из Перу обнаружили необычные отпечатки пальцев

Исследования противоречивых перуанских "мумий инопланетян" продолжаются. Новый анализ отпечатков пальцев показывает, что они не "люди".

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Трехпалые мумии, обнаруженные в Перу в прошлом году, имеют "прямые" отпечатки пальцев, которые не совпадают с человеческими. Об этом заявил адвокат, проверявший один из противоречивых образцов, пишет DailyMail.

Бывший прокурор Колорадо Джошуа Макдауэлл с тремя независимыми судебно-медицинскими экспертами из Соединенных Штатов осмотрели одно из крошечных мумифицированных тел, которому дали имя Мария. Они были в шоке, обнаружив, что отпечатки пальцев на трупах, похожих на инопланетян, были идеально прямыми линиями.

"Это не были традиционные узоры отпечатков пальцев человека. Я бывший прокурор. Я – адвокат по уголовным делам. Я видел много отпечатков пальцев. И это были не классические отпечатки пальцев", – подчеркнул Джошуа МакДауэлл.

Тело Марии покрыто диатомовой землей – типом белого порошка, изготовленного из осадка окаменевших водорослей, найденных в водоемах. "Однако на открытых пальцах эпидермальные выступления, которые я видел, были преимущественно прямыми линиями", – сказал адвокат.

Мария не похожа на некоторые другие младшие экземпляры. Анализ отпечатков пальцев показывает, что некоторые из мумий либо не куклы, либо были изготовлены из другого удивительного материала.

Хотя никакое официальное определение относительно природы гуманоидных тел не было сделано, Макдауэлл сказал, что он все еще будет заниматься изучением этого противоречивого дела.

Напомним, так называемые "мумий инопланетян" были обнаружены в 2023 году скандальным мексиканским журналистом и энтузиастом НЛО Хосе Хайме Мауссаном, представившим свои открытия Конгрессу Мексики.

Мауссан решительно заявлял, что образцы внеземные, несмотря на отказ ученых и чиновников, утверждающих, что это не что иное, как "обман". Он также заявил, что хочет "фактических, очень четких исследований ДНК, проведенных в лабораториях высокой сложности", прежде чем делать поспешные выводы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Мексике уфолог показал властям тела пришельцев, которым может быть 1000 лет.

Также OBOZ.UA пытался выяснить, что не столько с телами инопланетян, которые показали в Мексике.

А еще OBOZ.UA писал, что Тела "1000-летних инопланетян" из Мексики подвергли лабораторным тестам, и все стало еще удивительнее.

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