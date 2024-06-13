Похож на ядерную бомбу и встречается раз в жизни. Что следует знать о ярком космическом взрыве, который NASA обещают уже этим летом

Редкое извержение света от тусклой звезды, вероятно, будет видно для людей на Земле этим летом в быстротечном, но потенциально резком небесном проявлении. Ученые называют это "событием, которое бывает раз в жизни".

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Вспышка будет короткой. После извержения его можно будет увидеть невооруженным глазом меньше, чем в течение недели, но ученые NASA уверены, что это будет настоящее зрелище, пишет nasa.gov.

Приблизительно к сентябрю ученые ожидают, что nova в Северной короне Млечного Пути пошлет такую мощную вспышку в космос, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Он материализуется в темном пятне созвездия, где жестокое взаимодействие между белым карликом и красным гигантом должно завершиться этим мощным взрывом.

Nova – это технический термин для предстоящего взрыва, который произойдет, когда белый карлик внезапно и часто ярко вспыхивает на ночном небе. Ученые акцентируют внимание на том, что не стоит путать этот термин с Supernova – другое солнечное явление, которое можно увидеть с Земли, когда звезда фактически взрывается.

"Белый карлик" – так астрономы описывают звезду в конце своего жизненного цикла, после того, как она исчерпает все свое ядерное топливо и останется только ее ядро.

"Красный гигант" – это умирающая звезда на завершающей фазе своего жизненного цикла, которая становится все более турбулентной, поскольку она расширяется и периодически выбрасывает материал из внешних слоев в интенсивных эпизодах.

Белый карлик и красный гигант, известные вместе как T Coronae Borealis, также названы "Горящая звезда", которые, по прогнозам, создадут Novy этим летом, образуют двойную звездную систему в Северной короне, расположенную примерно за 3000 световых лет от Земли. По данным NASA, красный гигант в этой паре постоянно лишается водорода, пока он продолжает свой путь к полному коллапсу, в то время как белый карлик неподалеку тянет этот материал на свою орбиту. Водород, вытекающий из красного гиганта, накапливается на поверхности белого карлика в течение нескольких десятилетий, пока тепло и давление не достигнут такого уровня, что спровоцирует полномасштабный термоядерный взрыв.

Взрыв, по внешнему виду похожий на ядерную бомбу, избавляет мертвую звезду от избытка материала. Извержение, вероятно, будет видно на Земле примерно неделю, прежде чем оно снова исчезнет, но и белый карлик, и красный гигант в системе горящей звезды останутся нетронутыми, когда оно угаснет. В этот момент процесс накопления водорода между двумя звездами возобновляется, и он продлится до тех пор, пока в следующий раз накопление материала на белом карлике не достигнет своего порога и внезапно разразится.

Различные двойные системы, такие как T Coronae Borealis, двигаются в этом цикле с разной скоростью. Обычно новая загорается с Горящей звездой примерно каждые 80 лет.

"Есть несколько повторяющихся nova с очень короткими циклами, но, как правило, мы нечасто видим повторную вспышку в течение жизни человека, и редко одна такая относительно близкая к нашей собственной системе. Это невероятно интересно видеть своими глазами", – цитирует CbsNews научную работу Ребекку Хаунселл, помощник исследователя, специализирующийся на новых событиях в Центре космических полетов NASA.

"Это событие, которое происходит раз в жизни, создаст много новых астрономов, давая молодым людям космическое событие, какое они смогут самостоятельно наблюдать, задавать собственные вопросы и собирать собственные данные", – считает Ребекка и добавляет, что это должно подпитать следующее поколение ученых.

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