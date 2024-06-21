'Отрезанная нога' человека, найденного на пляже, оказалась морской улиткой

Найденная на пляже "концовка" способна ввести в заблуждение даже опытных специалистов. Джоанна Гленгарри и Мелани Арчер из Викторианского института судебной медицины в Австралии предупреждают, что судебные патологи и антропологи "должны быть готовы столкнуться с разными представленными останками и предметами".

Видео дня

Ученые представили собственный опыт из первых уст – по их словам, "то, что казалось отрезанной ступней на пляже, по результатам экспертизы выяснилось, что это морское животное, известное как морской сквирт (улитка, асцидия)", пишет New Scientist.

"Это относительно распространенное явление, когда судебно-медицинские патологи и антропологи в своей повседневной практике получают предметы, считающиеся человеческими останками. Однако информации об этом не так много, и многие знания на этот счет в основном базируются на опыте", - рассказала Джоанна Гленгарри. о своем исследовании.

Ученые рассказали о случае, что, казалось, было отрезанной ногой, найденной на пляже. Но, как показало исследование, это было морское животное, известное как морская рябь (асцидия). Хотя морские ученые знают о такой мимикрии, это ранее не было описано в литературе по судебно-медицинской патологии.

Внешний обзор и посмертная компьютерная томография обнаружили бесчеловечную природу останков, и неизбежное расследование удалось предотвратить, сэкономив время и ресурсы.

"Нечеловеческие останки могут включать животных и неорганические объекты, и их открытие может вызвать беспокойство у того, кто их нашел. Снять такое беспокойство поможет своевременная судебно-патологическая или антропологическая экспертиза. Судебно-медицинские патологи и антропологи должны быть готовы столкнуться с разными представленными останками и предметами", – сказала Джоанна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые вставили "окно" в череп человека, чтобы заглянуть в его мозг. Новое исследование показало, что можно использовать ультразвуковые волны для мониторинга активности в мозге человека. Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!