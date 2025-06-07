Над Украиной сняли на видео пролет метеора из потока дневных Ариетид. Видео

Над Украиной было сделано на самом деле уникальное видео – пролет метеора из потока так называемых дневных (или майских) Ариетид. Видео было сделано утром 7 июня.

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Как отмечает паблик "Всесвіт у кишені", поймать метеор в объектив смог наш соотечественник Александр Аитов. На видео есть пометки, что оно было сделано именно сегодня, и что это именно метеор из потока Ариетид.

В первую очередь видео уникально тем, что в кадре необычное направление движения метеора - снизу вверх. Это связано с низким расположением радианта потока (условная точка, откуда он вылетает): в 03:23 он был на высоте всего ~6 градусов. В частности, именно этот метеор начал светиться на 102 км, а погас на 96 км – то есть прошел едва ли не параллельно земле.

"Однако метеор на снимке как раз из дневных Ариетид, он пару дней назад попался на мониторинговую камеру Юрия Гарачко. Кроме того, среди метеоров этого потока относительно часто встречаются грейзеры, летящие чуть ли не через все небо", – отмечают на канале "Всесвіт у кишені".

Во-вторых, уникальность видео во времени, когда оно было сделано. Если поискать в сети, вы не найдете ничего подобного. Недаром поток называют дневным – поймать его невооруженным глазом везет только очень терпеливым любителям астрономии.

Поток достигает Земли в конце мая, и его активность продлится до 24 июня. Но пик падения метеоров приходится именно на 7 и 8 июня.

Радиант Ариетид расположен в созвездии Овна (последний на латыни Aries; отсюда и название метеоров) и восходит в начале так называемых навигационных сумерек. В это время небо назвать темным уже никак нельзя. А Солнце в начале июня восходит уже в 04.40. Поэтому единственный шанс увидеть Ариетиды – не спать перед рассветом.

Ариетиды были открыты в 1947 году. Тогда сотрудники радиообсерватории Манчестерского университета впервые зарегистрировали этот поток, максимум которого приходился на начало июня и мог достигать 60 метеоров в час.

Есть три версии происхождения Ариетид. Согласно одной, это обломки "родительской кометы" 96P/Machholz (ее в 1986 году открыл известный американский астроном-любитель Дональд Макхольц). Согласно другим, Ариетиды связаны либо с околоземным астероидом Икаром, либо с кометой P/1996 J6 SOHO. То есть, метеоры появляются, когда Земля проплывает через оставленное ими облако пыли.

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