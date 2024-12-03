Над Россией в 'день вторжения инопланетян' сгорит астероид

Сегодня, 3 декабря, небольшой астероид столкнется с Землей. Столкновения предполагают вечером в пределах Сибири (Россия). Кроме того, в сети появились конспирологические слухи, что на эту дату прогнозировали вторжение инопланетян.

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Европейское Космическое Агентство со ссылкой на специалиста по планетарной защите Ричарда Моиссла сообщает, что сегодня утром в обсерватории Китт-Пик в 07:55 был открыт небольшой астероид. Он войдет в земную атмосферу ориентировочно в 18:15 над Сибирью. А создатель ИИ – Клифф Хай – предсказал, что после появления Дональда Трампа в подкасте Joe Rogan Experience человечество переживет большое внеземное событие. По его словам, вторжение, как ожидается, произойдет ровно через 39 дней после эпизода подкаста – а это приходится на 3 декабря.

Кажется, что население Земли уже ничем не удивишь, так почему бы и не астероид, одновременно с вторжением инопланетян? Тем более место, где он, возможно, сгорит, не может не радовать украинцев.

Астероид действительно маленький – всего около 70 см. До поверхности он почти наверняка не долетит, а только распадется в атмосфере и сгорит. Однако это уже 11-й астероид (4-й за 2024 год), который ученые заметили почти непосредственно перед столкновением, и известили об этом общество. Астероид получил пока временное обозначение C0WEPC5.

Что же касается предсказания вторжения инопланетян, то речь идет программный инструмент Web Bot, разработчики которого утверждают, что он способен предсказывать будущие события, отслеживая ключевые слова, введенные в Интернете. Он был разработан в 1997 году Клифом Хаем, вместе со своим коллегой Джорджем Юром. Технологию и алгоритмы они не рассекречивают, а прогнозы продают через сайт.

Стоит добавить, что программа Web Bot уже не раз подтверждала правдивость своих прогнозов. Так Хай предсказал цунами 2004 года в Индонезии и сокрушительный ураган Катрина в 2005 году.

Прогноз по вторжению инопланетян появился в 2009 году. Тогда Хай сказал, что толчком к вторжению будет интервью новоизбранного президента Дональда Трампа в подкасте JRE Джо Рогана – вторжение начнется через 39 дней. Интервью состоялось 25 октября 2024 года, а значит, инопланетяне могут попытаться посетить нашу планету уже сегодня – 3 декабря.

По словам Хайя, инопланетное вторжение будет включать битву в воздухе между военными и НЛО, но добавил, что НЛО даже будут наносить удары по порядку.

Что ж, нам остается только дождаться, чем закончится сегодняшний день для всей планеты. Если уж инопланетяне и астероиды способны "атаковать" нас в один день.

Напомним, OBOZ.UA уже писал о том, что в нашей Солнечной системе может находиться инопланетный корабль, запускающий собственные зонды на Землю для изучения планеты. По всей вероятности, представители инопланетной жизни делают то же, что делает NASA, изучая другие планеты.

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