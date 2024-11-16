Кинолог назвал три породы собак, которых 'почти невозможно' дрессировать

Эксперт по корректировке поведения собак Уилл Атертон рассказал об опыте работы с разными породами. Он назвал три из них, которые, по его мнению, сложнее всего дрессировать.

Видео дня

Кинолог признался, что он всегда вздыхает, когда ему приводят на занятие этих собак. Среди них Вилл назвал породы Сибирской Хаски, Кавапу и Кокапу, а также Кавказская и Среднеазиатская овчарки, пишет Express.

Сибирский Хаски

Атертон говорит, что собаки этих пород по темпераменту напоминают кошек. Они очень мало стремятся угодить своему хозяину.

"Они знают, чего хотят, и все, что их интересует – это получить то, что хотят не выполняя приказы", – говорит он в своем видео.

Уилл отмечает физические потребности Хаски, объясняя, что у них слишком много энергии. Они выведены в качестве псов высокой выносливости, поэтому держать их как домашних собак очень сложно.

"Мы приводим их в наш дом и ожидаем, что они будут счастливы и довольны 20-минутной прогулкой вокруг квартала", – говорит кинолог.

Кроме того, Сибирские Хаски очень драматичны, поэтому владельцам собак этой породы нужно быть готовыми к постоянному визгу и вой.

Кокапу и Кавапу

Второй тип пород, которые Уилл не любит дрессировать, это породы, которых очень любят покупать, по их милому виду – Кавапу, Кокапу и другие. Уилл объяснил, что люди, тяготеющие к этим породам, склонны к кардинальному греху очеловечивания собак. А по его мнению, это может создать огромные проблемы.

Кавказская или Среднеазиатская овчарка

Третьей породой собак, которую Уилл не любит дрессировать, он назвал Кавказскую или Среднеазиатскую овчарку.

Эти собаки, как и Сибирская Хаски, также требуют очень много времени, чтобы использовать свою энергию. Они постоянно и плохо контролируемы.

"К счастью, они достаточно редки, поэтому мне приходилось работать только с несколькими из них", – сказал Уилл.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинолог объяснил, когда и как следует наказывать своего щенка за плохое поведение. Он подчеркнул, что термин "наказание" часто вызывает "очень отрицательные эмоции". Однако на самом деле это слово может обозначать любое действие, приводящее к уменьшению нежелательного поведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!