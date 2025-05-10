Кажется, пронесло: стало известно, куда упал неконтролируемый советский аппарат 'Космос-482'

Советская станция "Космос-482" 10 мая 2025 года сошла с орбиты и упала в Индийском океане. Она была запущена еще в 1972 году и должна была достигнуть Венеры.

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Впрочем, запуск прошел неудачно и "Космос-482" "завис" на орбите Земли. О падении станции заявили в "Роскосмосе".

Российские СМИ утром 10 мая распространили сообщение "Роскосмоса" о падении советской станции "Космос-482" в Индийский океан.

Последние часы полета советской посадочной капсулы, запущенной в 1972 году, отслеживали специалисты Европейского космического агентства. Вследствие неудачного запуска она не смогла покинуть орбиту Земли и в течение свыше 50 лет кружила вокруг планеты вместо того, чтобы достичь Венеры, как изначально планировалось.

Специалисты ожидали, что в 09:32 по центральноевропейскому времени капсула пройдет над Германией, где её ожидали радары, однако там она так и не появилась. Эксперты предположили, что аппарат вошёл в атмосферу и, вероятно, разрушился.

В 06:30 и 08:04 "Космос-482" ещё фиксировали радары, его пролет совпадал с прогнозами и указывал на то, что аппарат находится в зоне возможного входа в атмосферу.

По данным "Роскосмоса", аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по московскому времени в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

Напомним, о том, что на Землю упадет фрагмент советского спутника, сообщалось еще в начале мая. На тот момент никто не знал, где может "приземлиться" запущенный 53 года назад аппарат. Однако тогда наиболее вероятной датой падения называлось именно 10 мая – с поправкой на несколько дней в ту или иную сторону.

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