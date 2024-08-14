'Даже не верится, что это в Украине!' Полярное сияние в небе над Львовщиной очаровало сеть

Несколько ночей над Землей можно было наблюдать пик одного из самых известных и ярких метеорных дождей в году – Персеиды, который в 2024-м еще и был окутан одним из самых впечатляющих природных чудес – северным сиянием. Особенно красочным этот двойной космический спектакль был на Львовщине, где очевидцы выкладывают свои фотографии и делятся комментариями небесных фейерверков.

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Фотограф Василий Котик поделился с OBOZ.UA своими фотографиями северного сияния, которое он увидел в селе Ременов Львовской области. "Даже не верится, что это в Украине!" – прокомментировали яркие изображения читатели нашего телеграмм-канала.

Фотографии полярного сияния, распространяемые по сети, завораживают и побуждают остановиться и ментально отдохнуть хотя бы несколько минут. Ведь северное сияние есть редкое явление, особенно для наших широт. Однако чрезмерная активность Солнца, наблюдаемая в последние годы, порождает эти вспышки по всей планете. А если северное сияние умножить еще и на самый большой звездопад года, то здесь любые слова лишние. Нужно только широко открыть глаза и наблюдать за этим невероятным действом.

"В касту астрономов меня трудно отнести, но то, что дарило нам небо в эту ночь не передать словами. Всю семью поднял на ноги. Невероятная красота!", – прокомментировал фотографии на OBOZ.UA один из читателей.

"Какая вечерняя сказка! Столько позитива! Особенно в это тяжелое время. И природа помогает нам, украинцам, пережить ужасную войну", – написала еще одна читательница.

"Просто невероятные фото! Жаль что я не увидела этого прекрасного сияния своими глазами", – призналась комментаторша.

Автор фотограф, фотограф Василий Котик поблагодарил за одобрительные отзывы. Он рассказал OBOZ.UA, что астрофотографией занимается более 8 лет. "Снимать небо меня наталкивает красота звезд, а также эта загадочная сокровенность нашей галактики", – сказал фотохудожник.

Невероятное двойное космическое шоу украинцы видели в ночь на 13 августа на территории Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Вспышки разных цветов на небе украинцы фиксировали и выкладывали в соцсети.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине зафиксировали редкое оптическое явление – северное сияние – и публиковал фотографии из разных уголков Украины.

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