Будущая ветеринарка назвала 7 пород собак, которых она никогда не завела бы сама. И вот почему

Эксперт по собакам Конни Спинз, которая учится на ветеринара, обнародовала список пород собак, которых она не рекомендует и никогда бы не завела сама. Но уточнила, что это ее личное, обобщенное мнение, основанное на собственном опыте общения с этими породами.

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23-летняя девушка показала серию фотослайдов со списком пород и причин, по которым она их не хотела бы иметь. Этим видео Конни поделилась в социальной сети TikTok, которое стало вирусным.

Голдендудль (Goldendoodle)

Эту породу собак любят семьи, но Конни не рекомендует никаких смесей дудлей. Девушка говорит, что некоторые из них действительно милые, но большинство – безумные невротические психопаты. Кроме того, эксперт уверяет, что эта порода – "генетический мусорник", а также всегда имеют ушную инфекцию, независимо от того, насколько хорошо за ними ухаживают владельцы.

Самоед (Samoyed)

Следующей породой в списке анти пород собак оказался Самоед (разновидность Лайки), который, по словам ветеринара, требует больше ухода, чем люди.

"Времени по уходу за прической идет больше, чем на мои волосы", – говорит она и добавляет, что эти собаки не любят ни длительных пеших прогулок, ни купания в водоемах. "Что с ней делать? Я хочу себе собаку, а не фарфоровую тряпку, которая кусает незнакомцев", – уточняет Конни.

Шиба-ину (Shiba Inu)

Конни также не рекомендует породу оконного стекла, утверждая из своего опыта, что в большинстве случаев она не может прикоснуться к ним, если собака не будет "одурманена наркотиками и в наморднике".

Также девушка утверждает, что собаки этой породы очень драматичны и не любят никого за пределами своей семьи.

"Единственного милого пса Shiba Inu, которого я встречала, было восемь недель", – говорит она.

Бигль (Beagles)

Еще одной породой, которую не рекомендует эксперт, являются собаки Бигль – маленькие гончие псы, очень милые с виду, но очень громкие в своем поведении и имеют немало проблем со здоровьем.

"Никогда не умирает, несмотря на то, что ей 19 лет, больна ожирением, диабетом, застойной сердечной недостаточностью и раком", – поделилась она.

Мини пудель (Mini Poodle)

Хотя мини пудели очаровательны и прекрасно подходят для городской жизни, Конни считает, что они доставляют больше хлопот, чем того стоят. Ведь их нельзя просто кормить кормом, а нужно подбирать органическую пищу без глютена, иначе будут проблемы с желудком и постоянная диарея. А еще они постоянно рычат и пытаются укусить, вопреки тому, что у них нет острых зубов.

Немецкий дог (Great Dane)

Доги – очень красивые собаки, и нравятся Конни, но уход за ними очень дорог из-за их огромных размеров – средний вес этих собак достигает 50 – 80 кг во взрослом возрасте. Этого, из-за их размеров, доги подвержены болезням костей, например остеосаркомы. А еще они трусы: "Я люблю тебя, но почему ты так всего боишься? Ты буквально размером с коня", – спрашивает девушка.

Французские бульдоги (French Bulldogs)

Несмотря на то, что французские бульдоги очень популярны, ветеринар говорит, что у них много проблем со здоровьем: со спиной, склонны к аллергии, проблемам с поведением и нуждаются в пластической операции, чтобы дышать.

"Пожалуйста, прекрати свои попытки меня укусить, ты становишься фиолетовым и не можешь дышать", – шутит она.

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