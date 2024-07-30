Даже за тысячи километров: ученый объяснил, как домашние животные чувствуют смерть своих хозяев. 5 удивительных историй

Бывший преподаватель Кембриджа, доктор Руперт Шелдрейк, доктор философии и биолог более 30 лет собирал доказательства относительно животных, которые, кажется, с помощью интуиции или телепатии узнавали, когда люди, которых они любят, подвергались серьезной, иногда смертельной опасности.

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Это не предмет, поддающийся экспериментальному исследованию. Доказательства могут быть случайными событиями, а не лабораторными тестами, поскольку, очевидно, невозможно инсценировать опасные события, пишет MailOnline.

Ученый рассказывает, что в его архиве сегодня более 100 учетных записей собак, которые, кажется, реагируют на ранение или смерть своих людей на расстоянии, и примерно вдвое меньше случаев, связанных с котами.

"Существование такого количества независимых докладов убеждает меня, что это реальный феномен, хотя эксперименты проводить невозможно. Нужны дальнейшие исследования путем сбора более четко задокументированных историй", – говорит Руперт.

По теории ученого связь между человеком и животным действительно есть, и она незаметно соединяет их вместе даже за тысячи километров. А смерть и опасность нарушают эту связь.

Если взять простую аналогию: два человека соединены натянутой резинкой, и один из них трясет ею или отпускает ее, второй чувствует разницу. Даже если они точно не знают, что происходит с другим привлеченным лицом, они чувствуют, что что-то случилось.

"У меня есть опыт этого из первых рук. В конце 1990-х, когда я работал над исследованием телепатии животных, мы с женой присматривали за соседским лабрадором, по имени Рагглс, пока семья была в отпуске", – рассказывает Шелдрейк.

Рагглс хорошо устроился и проводил большую часть времени в семейной комнате ученого. Но однажды утром в 11:30, вернувшись с прогулки, он не заходил в дом. Все уговоры провалились. Он оставался у входной двери, пока его не вывели на прогулку в 15:00. Его поведение было настолько поразительным и необычным, что Руперт подумал, что соседи, видимо, решили вернуться домой раньше отпуска. И ожидал от них телефонного звонка. В тот день действительно позвонили по телефону, но чтобы сообщить, что сын хозяев Рагглса упал с кресельного подъемника, сломал ногу и был доставлен вертолетом в больницу. Авария произошла в 11 утра по британскому времени.

"Интересно, что когда Рагглс вернулся с послеобеденной прогулки, он хромал. Он прыгнул в пруд и приземлился на разбитое стекло, у него кровоточила лапа и было разорвано сухожилие. Ему пришлось ночевать в ветеринарной клинике. Поэтому они с Тимоти оказались в больнице одновременно с перебинтованными ногами", – завершает он историю из собственного опыта.

Когда ученый начал детальнее исследовать эту тему, он понял, что его опыт далеко не уникален. Наши домашние животные не только могут ощущать, когда мы в опасности или, возможно, даже мертвы, но иногда мы также можем издали чувствовать их страдания – и такая же связь существует между тесно связанными животными. Ниже приводим несколько историй из архива доктора Руперта.

Терьер почувствовал смерть сына на Фолклендах

Айрис, мать молодого моряка в Оксфорде, рассказала: "Мой сын был очень близок с нашим вест-хайленд-терьером. Он присоединился к Королевскому флоту в 1978 году и, находясь на берегу большей части своего времени до 1982 года, регулярно был дома на выходные. Он приезжал к нам поездом, и мы постепенно поняли, что собака начинала волноваться примерно за 20-30 минут до того, как наш сын входил в дверь. Так как только она начинала бегать туда-сюда к входной двери, я начинала готовить ему обед, чтобы когда он вошел (всегда голоден), его еда была готова.

В апреле 1982 года его корабль был призван на Фолклендские острова. Рано вечером, 25 мая, пес прыгнул мне на колено, он дрожал и скулил. Когда муж зашел, я сказала: "Я не знаю, что с ней, она уже больше получаса такая. Она не спустится с моего колена".

Позже мы узнали, что корабль был затоплен – мы знали, что это корабль сына, хотя название было обнародовано только на следующий день. Наш сын был одним из погибших. А наша маленькая собачка убежала и через несколько месяцев умерла".

Немецкая овчарка предупредила о пожаре

Владелец собаки Уолтер Берри ремонтировал автомобиль в своем гараже в Северной Ирландии, когда пролил на себя бензин, а затем случайно поджег его с помощью сварочного инструмента.

Его жена Джоан была в 200 метрах с их немецкой овчаркой Крисси, по ту сторону еще двух гаражей и двора. "Крисси словно сошла с ума, и начала издавать звуки, которых никогда раньше не издавала", – вспоминает Джоан.

Поняв, что что-то не так, она выпустила собаку, и та бросилась прямо к Уолтеру. Джоан пошла за ним и прибыла вовремя, чтобы потушить пожар и спасти жизнь мужа.

Кот почувствовал, что сын попал в аварию

Однажды, когда Джин Паркер пришла домой с работы, она с удивлением увидела, что их кот Тимми жалобно мяукает.

"Тимми обычно спал целыми днями на кровати моего сына. Увидев его таким, я подумала, что он испытывает физическую боль. Его никак нельзя было успокоить", – рассказала она. Но в тот вечер она получила известие о том, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в реанимации в больнице, примерно в 60 километрах от дома семьи.

"Мой сын был семь недель в коме. Кот не заходил в его спальню. Но однажды вечером Тимми забежал прямо в комнату моего сына, прыгнул на кровать и начал мурлыкать от удовольствия. Это был день, когда мой сын вышел из комы и начал возвращаться к жизни", – завершила историю Джин.

Щенок почувствовал смерть мамы за 9000 км

"У меня есть овчарка по имени Исса, – написал Макс, врач из Шатонеф-ле-Руж на юге Франции, – когда ей было три месяца, мы переехали во Францию с острова Ла Реюньон в Индийском океане, более 9000 километров от нас. Там я оставил ее мать, десятилетнюю Зубиду".

Однажды ночью Исса спала в комнате сына хозяина. Приблизительно в три часа ночи она пришла к его двери: скулила, будто плакала и была взволнована. Собака отказывалась выходить на улицу. Позже в то утро, где-то в 9, Максу позвонил зять из Реюньона. Охранник их дома нашел Зубиду мертвой. Она была отравлена.

Кот, ощутивший аварию девушки на велосипеде

Эта история произошла с Андреа из Бемпфлингена из Германии: "Я сидела на улице на веранде, а наш персидский кот Клаерхен лежал рядом со мной, комфортно мурлыкая. Моя 11-летняя дочь уехала с подругой кататься на велосипеде. Все казалось чудесным и гармоничным, но вдруг Клаерхен подскочил и издал звук, который мы никогда раньше не слышали, и мгновенно побежал в гостиную. Кот сел перед полками, на которых стоял телефон. Вскоре я получила новость, что моя дочь попала в аварию на велосипеде и ее доставили в больницу".

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