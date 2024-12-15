10 самых больших насекомых в мире: некоторые из них могут испугать даже опытных энтомологов

Существуют ли люди, совсем не боящиеся никаких насекомых и жуков? Неизвестно. А вот насекомые, которые своим видом и размерами способны испугать даже опытных энтомологов, точно есть.

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Tree Hugger рассказывает о существующих на сегодняшний день видах крупнейших насекомых. Среди них жуки-геркулесы, гигантские веты и бабочки-атласы (размах крыльев которых может достигать 30 см).

Жуки-титаны

Дождевой лес Амазонки является домом для многих крупных жуков, но ни один из них не сравнится по длине с жуком-титаном (Titanus giganteus). Этот массивный жук может достигать 17 см в длину, что делает его самым большим в мире по размеру тела. У жука-титана также есть мандибулы, которые могут легко сломать карандаш пополам и даже врезаться в плоть. Возможно, это кого-то удивит, но этот жук привлекает туристов-авантюристов, и многие экотурические агентства в Южной Америке рекламируют его фотографии в своих брошюрах.

Жуки-титаны обитают в тропических лесах Боливии, северо-центральной Бразилии, Колумбии, Эквадора, Гвианы и Перу.

Палочковидные насекомые

Самые длинные насекомые на планете принадлежат к отряду Phasmatodea, широко известным как палочки. Эти насекомые приобрели причудливую форму, чтобы скрываться от хищников среди ветвей, ветвей и листьев. Насекомые-палочки, похожие на настоящие палки, могут сильно отличаться в размерах в зависимости от вида, но многие имеют длину более 30 см.

Самые длинные насекомые-палочки, также известные как палки, относятся к роду Phobaeticus, включая виды Phobaeticus serratipes и Phobaeticus chani. Оба вида могут достигать примерно 56 см и раньше были мировыми рекордсменами самых длинных насекомых, прежде чем их превзошли недавно открытые виды. Согласно Книге рекордов Гиннеса, Phryganistria chinensis, обнаруженная в Китае в 2016 году, является мировым рекордсменом самого длинного насекомого. Один из этих экземпляров имел размер 64 см.

Гигантские веты

Представители рода Deinacrida, известные как гигантские веты, – это огромные насекомые, эндемичные для острова Новая Зеландия, тесно связанные с сверчками. Гигантские веты обычно вырастают до 10 см в длину и весят до 35 граммов, что примерно равно весу воробья. Эти массивные насекомые являются одними из самых тяжелых насекомых на земле. Один экземпляр самки гигантской веты (Deinacrida heteracantha) весил 71 грамм, это было самое тяжелое взрослое насекомое, которое когда-либо наблюдали.

Жуки-голиафы

Исходя из веса и объема, представители рода жуков Goliathus, широко известные как жуки-голиафы, являются серьезными претендентами на звание крупнейшего насекомого в мире. Эти огромные жуки живут по всей Африке, а самцы этого рода могут иметь длину более 10 см и весить более 57 граммов. Однако жуки-голиафы еще более массивны на стадии личинок: могут весить до 100 граммов, что делает их личинки тяжелыми насекомыми на земле. Хотя гигантский экземпляр веты весом 71 грамм все еще держит рекорд самого тяжелого взрослого насекомого, некоторые энтомологи считают, что конкретные взрослые жуки-голиафы в дикой природе могут весить больше и побить этот рекорд, но ученые еще не поймали и не взвесили их.

Бабочки-атласы

Распространенные на Малайском архипелаге бабочки-атласы размером с птицу (Attacus atlas) считается самой большой бабочкой в мире. Они настолько велики, что жители Азии иногда используют их коконы как кошельки для мелких денег. Их крылья являются одними из самых больших на Земле, с размахом крыльев до 25-27 сантиметров и общей площадью поверхности около 160 квадратных см. Личинки этого вида также имеют большие размеры. Их гусеницы могут достигать длины около 13 см и весить до 60 граммов.

Ястребы-тарантулы

Члены рода ос Pepsis и Hemipepsis, известные как ястребы-тарантулы, являются самыми большими осами на земле, обычно имеют длину около 5 см. Эти огромные осы настолько велики и яростны, что могут охотиться за тарантулами, которых они используют в качестве источника пищи для своих массивных личинок. Самка тарантула-ястреба откладывает яйца в брюшко тарантула, пока тот еще жив, а ее потомство съест паука заживо после вылупления.

Ястребы-тарантулы также известны своими массивными жалами, которые могут достигать длины более полусантиметра. Их укусы считаются одними из самых болезненных укусов насекомых в мире. Боль, вызванная укусом ястреба-тарантула Pepsis grossa, уступает только муравью-стрельбе.

Муха Майдас

Члены семейства мух Mydidae, широко известные как мухи Майдас, могут иметь разные размеры. Многие из них являются одними из самых больших мух в мире, достигая длины примерно 6 см. Один из видов мух Майдаса, Gauromydas heros, является самой большой мухой на Земле, достигая длины 7 см с размахом крыльев 10 см. Для сравнения, обычные комнатные мухи (Musca domestica) обычно имеют длину всего в пол сантиметра и размах крыльев около 1,3 см.

Жуки-геркулесы

Жук-геркулес (Dynastes hercules) – самый длинный вид жуков на Земле и один из самых больших летающих насекомых в мире. Чрезвычайная длина экземпляров жуков-геркулесов является результатом их массивных рогов, которые только у самцов жуков и используются для борьбы с другими самцами во время споров за партнеров. Рог самца жука-геркулеса может составлять более половины его длины, что позволяет им достигать длины до 18 см. Размер тела жука-геркулеса, за исключением угла, колеблется от 5 до 8,5 сантиметров.

Гигантский водяной жук

Большинство представителей отряда насекомых Hemiptera, известных как настоящие жуки, не очень велики по сравнению с насекомыми-палочками или гигантскими ветами. Однако одна семья этого отряда, Belostomatidae, или гигантские водяные жуки, содержит виды, которые могут приближаться к длине самых больших жуков в мире. Эти огромные насекомые, также известные как пальцекусы и аллигаторовые клещи, могут вырастать до 12 сантиметров. Самые большие водяные клопы принадлежат к роду Lethocerus, причем виды Lethocerus grandis и Lethocerus maximus соревнуются за звание самых больших.

Птичьи крылья королевы Александры

Птицекрыл королевы Александры (Ornithoptera alexandrae) – самая большая бабочка в мире. Встречается только в отдаленных регионах Папуа-Новой Гвинеи, вид был обнаружен в 1906 году, и первый найденный образец был сбит из ружья. Самки чуть больше самцов, размах крыльев приближается к 25-28 сантиметрам и даже превышает их. Самцы, как правило, имеют размах крыльев от 15 до 20 см. Кроме того, длина тела самки может быть не более 7,5 см.

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