Женщины и алкоголь. 5 эффективных способов избавиться от похмелья

В новогодне-рождественские праздники особенно актуальным становится вопрос о том, как быстро привести себя в сознание после громкого празднования. Существует 5 проверенных средств, которые помогут избавиться от усталости, головной боли, жажды, тошноты и других характерных симптомов.

Исследование ученых в Дании показало, что женщины хуже переносят последствия алкогольного отравления организма, чем мужчины, пишет Science Nordic. Но неприятные ощущения все же можно облегчить, если соблюдать простые правила (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Газированные напитки

Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу в 2013 году обнаружили, что газированные напитки расщепляют ацетальдегид, побочный продукт метаболизированного алкоголя, который может привести к тошноте, головным болям и другим симптомам.

К утру после празднования лучше запастись обычной минеральной водой, или той, где нет много сахара. Она не только утоляет жажду и станет спасительным средством от сухости во рту, но и облегчит общее самочувствие.

Физические упражнения

Как бы ни было тяжело, специалисты советуют побыстрее встать с кровати и заняться физическими упражнениями. Они подадут организму сигнал для выработки эндорфинов, которые помогут справиться с похмельем.

Это может быть генеральная уборка после вечеринки, утренняя пробежка и даже секс. Немного усилий облегчат симптомы, но не заставят их исчезнуть совсем, поэтому после зарядки лучше снова попытаться уснуть.

Аминокислоты

Чтобы не сильно нагружать пораженный желудок, эксперты советуют выбрать легкий перекус из продуктов, богатых аминокислотами и минералами. К примеру спаржа или кабачки помогут организму быстрее усвоить алкоголь.

Кроме того, они защищают клетки печени от токсинов. Эти выводы были опубликованы в Journal of Food Science на основе исследования 2009 года, проведенного Национальным университетом Чеджу в Южной Корее и Институтом медицинских наук.

Отказ от кофе и курения

Несмотря на существующий миф, что кофе после выпивки заряжает энергией и способствует трезвению, диетолог Шона Уилкинсон предупреждает, что этот напиток может способствовать обезвоживанию и действовать как мочегонное средство.

Кроме того, химические вещества, содержащиеся в сигаретах, способны усилить тошноту и головные боли, поэтому лучше отложить курение на потом.

Яблочный уксус

К удивлению, небольшое количество яблочного уксуса может восстановить уровень pH организма, который становится более кислым после употребления алкоголя. Также он способствует восстановлению уровня сахара в крови, однако с этим средством нужно быть очень осторожным.

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