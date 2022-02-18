Как сделать, чтобы орхидея цвела чаще, чем раз в год. Пять секретов

Орхидеи – очень красивые цветы, однако радуют своими плодами недолго. Эксперты Королевского садоводческого общества (Великобритания) поделились своими лучшими советами, которые помогут этому растению цвести чаще, чем раз в год.

Как говорится на сайте RHS, есть пять секретов по уходу за орхидеей. Ниже приводим их список.

1. Цветочные почки опадают при воздействии экстремальных температур. Особенно сквозняков. Поэтому данное растение не стоит покупать в холодную погоду.

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2. Серые, сморщенные корни свидетельствуют об их высокой сухости. Их следует опрыскать, чтобы повысить влажность.

3. Для опрыскивания и полива лучше использовать дождевую или кипяченую воду, так как орхидеи не любят хлора. Кроме того, важно, чтобы вода была комнатной температуры.

4. Не стоит опрыскивать данные цветы. Это может привести к появлению некрасивых пятен на лепестках.

5. Следует очень осторожно обрезать орхидею, после того, как она отцвела. Никогда не стоит срезать кончик цветущего побега, если он еще зеленый, так как вы срежете бутоны. Также не срезайте шип полностью. Вместо этого отрежьте его на 2,5 см выше второй выемки от основания. Он может разветвиться ниже среза и дать новые цветы быстрее, чем новый шип от основания.

Кроме того, эксперты утверждают, что иногда для цветения орхидеи ее достаточно переместить в другое место в доме.

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