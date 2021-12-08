Мамы-блогеры показали необычные свойства солнцезащитного крема, о которых никто не знает

В сети появилось несколько лайфхаков с обычным солнцезащитным кремом. Он может быть полезным не только для защиты кожи от ультрафиолета, но и при уборке.

Соответствующие ролики были опубликованы в TikTok-аккаунте lifehacksa. Сообразительные мамы-блогеры показали, как крем от солнца помогает легко снять липкие наклейки и очистить разные поверхности от фломастеров и маркеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В составе таких кремов обычно есть масла, с помощью которых можно, к примеру, снять приклеенный к подарку ценник. Таким образом можно бороться с наклейками или другими надоедливыми этикетками, которые "намертво" сидят на предметах.

Видео дня

На видео женщина показала, что просто наносит солнцезащитный крем поверх этикетки со штрих-кодом. Вероятно, нужно некоторое время подождать, после чего этикетку можно будет легко снять. После этого нужно очистить остатки крема и липкого клея.

Другая мама-блогер рассказала в TikTok, что крем с УФ-фильтром хорошо справляется с перманентным маркером. Она легко отмыла изголовье кровати ребенка с помощью этого средства.

При этом солнцезащитный лосьон с подобными задачами справляется хуже, чем крем, из-за своей текстуры и состава.

Как писал OBOZREVATEL: